Cae ‘Negro Joel’ por asalto a cambista

GIANCARLO ANDÍA

Por el marcaje y robo a un cambista en el distrito de Miraflores y estar presuntamente implicado en el asalto a dos bancos en La Victoria, la Policía capturó a Joel de la Cruz Aparicio, “Negro Joel”, que integraría una peligrosa banda dedicada a cometer todo tipo de atracos en la capital.

Las cámaras de seguridad del chifa ubicado en la cuadra 3 de la avenida Ricardo Palma en Miraflores, fueron determinantes para que los agentes de Robos de la Dirincri lo identifiquen.

HABLAN LAS IMÁGENES

En el video del día del asalto al cambista Vicente Huincho Perez (46), se observa como ingresa al local junto a otra persona y, detrás de ellos, con camisa clara y jean, aparece quien sería el “Negro Joel”.

Tras algunos minutos, en el que hacen parte de la transacción dentro del baño del establecimiento, la víctima y su acompañante dejan el lugar presurosos. Detrás de ellos también sale el “marca”, que no esperó mucho y le disparó en una de las piernas para robarle la suma de 6 mil dólares y huir con un cómplice a bordo de una moto lineal.

EN DOS ATRACOS

“Negro Joel” fue detenido la tarde del lunes en su barrio de toda la vida, ‘Las Américas’, ubicado en pleno corazón de la Victoria. Precisamente, por conocer tan bien el distrito, los detectives creen que el intervenido tuvo participación en al menos dos asaltos a bancos ubicados ahí. “Existen varios indicios que lo vinculan al atraco contra el BCP de Las Américas. Ahí habría actuado vestido como obrero. También actuó en el robo de 170 mil soles del Banco de la Nación, ubicado en la avenida México”, señala una fuente.

EL DATO

“Yo no he sido, no sé por qué me traen, estaba tranquilo en mi barrio”, expresó de la Cruz, durante su traslado. El sujeto cojeaba de una pierna y dijo que era por una caída de su moto. Sin embargo, las razones de su cojera serían otras.