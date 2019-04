Cae por acosar a joven empresaria

GIANCARLO ANDÍA

Peligrosa obsesión. Agentes del Depincri El Agustino capturaron a Christian Anthony Santiago Huachaca (28), que por más de cuatro meses

se creó perfiles falsos en las redes sociales para acosar a una joven empresaria.

Cansada de las llamadas, mensajes e inesperados encuentros que ponían en riesgo su integridad, Wendy Thorsen Feldmuth rompió su silencio ante el inminente peligro. “Primero dijo ser un proveedor. No pasó mucho tiempo para mostrar sus verdaderas intenciones con sus mensajes obscenos, fotos de sus genitales y otras insinuaciones”, contó la víctima.

HOSTIGABA A VÍCTIMA

Durante varios días, Santiago buscó cómo contactar con la agraviada, la siguió varias veces a los lugares que frecuentaba, al punto que ella tuvo que recurrir al apoyo de sus amigos y la Policía

El último viernes, el acosador citó a Thorsen en la estación Grau del Tren eléctrico ‘para charlar’. Alertados los agentes del Depincri procedieron con su detención. “Es una persona consciente de sus actos y hay mensajes que serán adjuntados a la Fiscalía para el debido proceso”, expresó un agente.

“Se ven tanto casos de acoso a la mujer. No quiero que el mío termine de la peor forma. Pido a las autoridades que no lo dejen libre. Él puede decir que está enfermo, pero no le crean por favor”, comentó.

Periodista en la mira

La semana pasada, la periodista Melissa Peschiera denunció que José Andrade Beteta (33) ‘Culebra’ entró a su departamento para dejarle un ramo de flores por su cumpleaños. El sujeto que la acosa hace años, meses atrás, fue detenido pero puesto en libertad tras aducir problemas mentales.