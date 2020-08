Compartir Facebook

Luego de conocer que Cajamarca superó los 500 fallecidos por la COVID-19, el gobernador Mesías Guevara manifestó que se necesitan más de 2000 profesionales de la salud para hacer frente a la pandemia.

El gobernador indicó que la principal urgencia es la contratación de aproximadamente 500 médicos.

Además, la autoridad señaló que han hecho las convocatorias pertinentes, pero no hay especialistas. “No hay postulantes, porque no hay especialistas. Hemos pedido al Colegio Médico y a la Federación Médica que nos apoyen a buscar profesionales médicos, porque ellos conocen a sus agremiados”, dijo.

Reunión con el MINSA

Por tal motivo, también señaló que se habían reunido con el Ministerio de Salud (MINSA) para que los puedan facilitar con un mayor presupuesto. Después de varias modificaciones se han destinado S/ 27 000 000.

El gobernador Guevara indicó como alternativa que ante la falta de galenos que cumplan el perfil requerido, se capaciten a los médicos generales para que puedan atender en las áreas que más se demandan. “Se necesitan internistas, intensivistas, emergenciólogos, etc”, dijo.

Además: Coronavirus infecta a 80 médicos en Cajamarca

De ser una ciudad ejemplo por controlar la enfermedad, ahora vive sus peores días.

El Colegio Médico de Cajamarca advirtió que el personal de salud es uno de los más golpeados en la región: 80 galenos se contagiaron en medio de su labor en hospitales y centros de salud.

El decano Pedro Lovato dijo que es lamentable que sus colegas sigan infectándose en los diferentes establecimientos por atender a personas que llegan con el coronavirus, sin los necesarios implementos de seguridad.

