‘Calavera coqueta’ admite que sí empujó a ‘Fideito’: “Fue un acto involuntario”

¡Lo confesó! El chico reality indicó que sí empujó al actor pero que fue accidentalmente y no con otro propósito.

Mario Irivarren fue invitado en el programa “América Hoy” en donde fue consultado sobre el polémico momento con Daniel Menacho durante el evento de la Teletón. Como se recuerda, al inicio el chico reality aseguró que no había empujado a ‘Fideito’, pero ahora se retracta y aclaró.

El novio de Vania Bludau reconoció que sí empujó al actor, pero que fue un acto involuntario: “Yo no voy a negar que sí lo empujé porque las imágenes están, pero fue un acto totalmente involuntario. No sé ni por qué lo hice”, comentó.

Comentó que sus amigos le han dicho que suele empujarlos sin darse cuenta: “Ya después de lo que hice, Israel y Said me han dicho que yo tengo la mala costumbre de que cuando estamos en fila, los arrimo”, señaló.

“Fue un acto inconsciente”

“Estoy acostumbrado a que nos critiquen por cualquier cosa, pero es que a veces se exceden. Ahora, se supone que yo empujé a ‘Fideito’, a quien tuve gusto de conocer hoy día, supuestamente por querer salir ante cámaras un rato más. Eso no tiene ningún sentido”, dijo la popular ‘Calavera coqueta’.

El modelo negó que el acto haya sido intencional, y mucho menos que se trate de un acto para tratar de figurar en las pantallas: “Simplemente cuando tuve a Rondón adelante, me corrí hacia mi derecha y ni siquiera me he percatado que le he puesto la mano en el abdomen a ‘Fideito’, si no fuera porque me pasan el video, ni me entero”.

No obstante, fiel a su estilo, Mario Irivarren le restó importancia a las críticas y aseveró que aunque no hizo nada malo, llamó a ‘Fideito’ para pedirle disculpas. “Le he hecho llegar mis disculpas por interno si es que siente que actué de mala fe. De verdad que ni siquiera me percaté, fue un acto totalmente inconsciente”, concluyó.

