«Cállate idiota»: Ana Paula Consorte explotó contra usuaria que criticó el desempeño de Paolo Guerrero

El pasado domingo 17 de diciembre, Ana Paula Consorte, la pareja de Paolo Guerrero, asistió al estadio Rodrigo Paz Delgado para mostrar su apoyo al futbolista durante la final de la LigaPro 2023. En dicho encuentro, LDU de Quito se consagró campeón al vencer por penales a IDV. Ante ello, la brasileña compartió su celebración en redes sociales en compañía del hijo que comparte con el ‘Depredador’, aunque surgieron comentarios negativos acerca del desempeño de Guerrero. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ana Paula Consorte ‘parcha’ a detractora de Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte expresó sin guardarse nada su total respaldo tanto a su pareja como al equipo LDU después de que estos obtuvieran el título en Ecuador. Utilizando sus plataformas de redes sociales, compartió fotografías que documentan su presencia en el estadio y la celebración en compañía de su hijo. En tal sentido, ella resaltó este triunfo del ‘Depredador’ en el club y el reconocimiento de la FIFA.

No obstante, surgieron críticas desfavorables hacia Paolo Guerrero, con una usuaria poniendo en tela de juicio el rendimiento del futbolista peruano. La respuesta firme de la brasileña no se hizo esperar ante dicha crítica. «Gracias al arquero y los jugadores, pero tu marido no jugó nada. Contigo nomás juega. Para eso sí es bueno, pero en la cancha no da para nada. Ya está viejo», comentó la usuaria.

Ana Paula Consorte defendió a Paolo Guerrero destacando su contribución al equipo:«Si no fuera por mi marido marcando dos goles, probablemente no habríamos estado en la final. Entonces cállate idi***. Esto de aquí es EQUIPO», expresó, subrayando la importancia del rendimiento de Guerrero en el campo.

El ‘Depredador’ habló sobre su futuro

Tras el triunfo del LDU obteniendo el trofeo de la Liga Pro de Ecuador, Paolo Guerrero decidió dedicar unas palabras al respecto y mostrar todo su agradecimiento hacia la hinchada.

«Muy feliz por todo lo logrado, por todo el trabajo hecho, cerramos un año con broche de oro. Estoy muy feliz por obtener el título de aquí de Ecuador, le dedico a toda mi familia, que siempre está, y a todo el entorno de Liga que es lindo», detalló Paolo Guerrero. «Ahora toca celebrar, se viene unas vacaciones y solo Dios sabe lo que pasará el próximo año», acotó.