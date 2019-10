Camilo regresa a Perú tras grabar remix de ‘Tutu’ con Shakira

Por Andrea Saavedra

Desde niño sabía que la música era lo suyo. Camilo Echeverry Correa, más conocido como Camilo, saltó a la fama con tan solo 12 años de edad al ser ganador del programa de talentos ‘El Factor Xs’ en Colombia. Hoy, con 25 años, es actualmente uno de los artistas más sonados con sus sencillos ‘Tutu’ y ‘No te vayas’.

En entrevista exclusiva con KARIBEÑA, Camilo, quien vuelve al Perú después de ocho años para presentarse este 31 de octubre en el Plaza Arena, nos cuenta un poco más de sus proyectos, de su novia Evaluna y de la importante figura que representa para él su futuro suegro, el famoso Ricardo Montaner.

-Regresas al Perú, ¿cómo te sientes de encontrarte con tu público peruano?

Muy emocionado. Perú ha sido uno de los países que me ha marcado mucho, desde un inicio lo sentí como mi segundo hogar. Además, Perú es uno de los países top que siempre escuchan mi música.

-Hace unos días lanzaste el remix de ‘Tutu’ con Shakira, ¿cómo fue trabajar con ella?

Increíble. Ha sido una experiencia muy halagadora, muy estimulante, sigo sin procesarlo. Aún no me lo puedo creer. Para mí es un ‘woh’. Aún vivo estas grandes cosas que me pasan con la ilusión de ese muchacho que soñaba esto hace muchos años.

-Las letras de tus canciones están pegadas al romanticismo, todo lo contrario a las canciones que ‘denigran’ a la mujer. ¿Qué opinas tú?

Creo que el arte debe ser una representación honesta de lo que el artista está sintiendo a la hora de hacer una canción. Yo no puedo hablar de una manera en que no hablo. Con respecto a las letras que de repente chocan un poquito prefiero no meterme.

-Entonces, para ti, ¿cuál es el mensaje que quieres llevar con tus canciones?

Quiero que mi música sea un reflejo honesto de lo que siento y cómo lo siento. Personalmente, pienso que el amor es la más grande de todas las revoluciones. Lo que sea que uno haga desde el amor y la honestidad es una causa justa, esa es mi bandera.

-Te casas en febrero con Evaluna, hija del famoso Ricardo Montaner ¿cómo van los planes?

Me caso, sí. Estoy feliz. Ya no falta casi nada, no sé cómo poder expresarlo. La relación con Evaluna definitivamente me ha cambiado. Ella llegó a mi vida y descubrí que quería una relación para siempre. Para mí ella es la prueba que Dios existe.

-¿Fue difícil ganarse a la familia?

No. Con el pasar del tiempo me di cuenta que son como yo, ahora son mi familia también. Los respeto y amo como tales. Me siento muy agradecido con cada uno de ellos.

-¿Cómo es tu relación con tu suegro Ricardo Montaner?

Montaner es una figura en mi vida muy importante. Más que un suegro lo veo como un padre. Lo respeto mucho. Como padre y artista es admirable, no es celoso (risas). Es uno de los músicos más grandes que tenemos en Latinoamérica y me siento muy dichoso que sea parte de mi equipo de trabajo.

-¿Cómo influye él en tu trabajo?

No hay canción que escriba que no pase por sus manos, siempre le pregunto qué opina, todo el tiempo. Cuando nadie apostaba nada por mi carrera, cuando nadie creía en mí, cuando las puertas se cerraron, él creyó en mi proyecto, cuando ni siquiera yo mismo creía en mi música, él se fijó en mí. Le estoy muy agradecido.