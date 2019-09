Camilo sufrió antes de su muerte contó su mánager

Los últimos días de vida del cantante Camilo Blanes Cortés, mejor conocido como Camilo Sesto, fueron de mucho dolor y sufrimiento antes de que partiera a los 72 años el último domingo, debido a una complicación renal que luego derivó en un paro cardiorespiratorio. Su representante musical, Eduardo Guervos, fue testigo de sus últimos días y horas con vida tras ser internado en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

Guervos, en conversación con la cadena española TVE, detalló que Camilo Sesto “empezó a ponerse mal desde el jueves” último. “Él se puso mal el jueves y hablamos con su doctora de cabecera. No tenía fiebre ni nada, entonces lo llevamos a consulta y el sábado ya lo vi muy, raro, muy mal. A la 1:40 le dio un paro respiratorio, pensábamos que lo habíamos perdido, pero lo pudieron recuperar”, contó.

Sin embargo, en el segundo, “nos avisan que le dio otra parada cardiorespiratorio y que ya no lo pudo aguantar. No lo pudo soportar y ahí murió”. “El segundo paro cardiorrespiratorio sucedió a las 4:30 a.m. de este domingo (hora española)”, acotó.

“Desde que le anunciaron que en los próximos meses comenzarían a dializarlo por el avanzado deterioro de sus riñones, Camilo Sesto se mantuvo angustiado por lo que dejó de comer y beber. El 25 ya tenía cita para diálisis, había dejado de beber y comer, le dolían mucho sus riñones. Era muy humilde, muy capaz y muy trabajador”, reveló.

Eduardo resumió la carrera de Camilo Sesto como una “genialidad”, diciendo que “era un genio sencillo, muy humilde, muy capaz y muy trabajador”.

FANS LO DESPIDIERON CON ‘MELINA’

Los restos el artista y compositor fueron velados ayer en la sede madrileña de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Miles de personas, en su mayoría españoles y latinoamericanos mayores, esperaron pacientemente en cola para pasar junto al féretro del ícono de la música romántica, fallecido el domingo a los 72 años tras sufrir dos ataques cardíacos producto de un fallo renal.

Muchos portaban discos, afiches y camisetas con la imagen del artista, que vendió más de 100 millones de discos a lo largo de sus más de 40 años de carrera, además de flores y cartas de despedida. “Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios”, la estrofa de unos de los tantos éxitos que dejó el español se escuchó tarareada. Hoy será incinerado, como fue su última voluntad.

SU ÚNICO HEREDERO PRESENTE

Camilo Blanes, el hijo que Camilo Sesto tuvo con Lourdes Ornelas, llegó a Madrid para despedirse de su padre. Camilo, de 36 años, se encontraba en México, país en el que sigue los pasos de su progenitor en la música, señaló que la muerte de su padre ha sido un golpe muy duro, pero que se encuentra “bien”. También ha desvelado que fue su madre la encargada de comunicarle el fallecimiento del artista.

ANGELA CARRASCO NO PUEDE CREERLO

La actriz y cantante Ángela Carrasco, que protagonizó con Sesto el musical ‘Jesucristo Superstar’, fue una de las primeras en arribar al SGAE. Según la agencia española Europa Press, estaba afuera visiblemente afectada porque no esperaba la noticia, sobre todo porque hace apenas dos semanas “recordamos nuestra vida y nos reímos de cosas que nos pasaron” al aparecer juntos en un programa de televisión.

“Me estoy llevando un mal momento, no sé si voy a entrar (a la capilla ardiente). Prefiero recordarlo de otra manera”, expresó la cantante dominicana.

LA ÚLTIMA PRESENTACIÓN

En noviembre del 2018, el intérprete español presentó su último trabajo ‘Camilo Sinfónico’ en un teatro de Madrid. Definitivamente, el artista no estaba en su mejor momento pues presentaba dificultades para hablar y caminar.

Una vez finalizado su espectáculo, Sesto declaró a la prensa que “es lo mejor que he podido hacer (…) Estoy bien. Un poco mareado”, precisó el artista. Este 16 de setiembre iba a cumplir 73 años.

CINCO DÉCADAS DE ÉXITOS

Desde “Algo de mí” a “Mola mazo”, pasando por el éxito intergeneracional “Vivir así es morir de amor” o los temas “Jamás”, “Melina” o “Quieres ser mi amante”, Camilo Sesto deja un legado de grandes canciones.

Desde el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, a todos los representantes de los partidos políticos del país han hecho públicas sus condolencias por la muerte de un artista. Su muerte ha provocado una avalancha de reacciones en las redes sociales hasta convertirse, durante unas horas, en tendencia mundial.

Condolencias de artistas y famosos desde Raphael, la mexicana Yuri, el venezolano Carlos Baute y los españoles Rosana, Pancho Varona, David Bustamante, Manu Tenorio, Chenoa, Isabel Pantoja o Pastora Soler.

“CAMILO ME DIJO QUE TENÍA POTENCIAL”

Tras el reciente fallecimiento del cantante y compositor Camilo Sesto, su imitador peruano de ‘Yo soy’, Marco Bruno, contó que se siente destrozado, incluso que percibe el dolor como si fuera alguien cercano. “Siento como si se hubiera muerto un familiar mío, de esa magnitud es mi dolor. Me chocó demasiado. He llorado bastante”, comentó.

“Me enteré justo cuando iba a subir al escenario a hacer un show. Estaba en shock. Sentía que no podía cantar, casi me quiebro. Incluso, me tocó dar la noticia a los asistentes”, señaló el músico quien le rendirá este domingo un tributo en el Centro de Convenciones Bianca.

Por otro lado, el artista recordó cuando conoció a su ídolo en el 2009, cuando este vino a dar un concierto en Lima. “Camilo se enteró del tributo que yo le hacía, le gustó y mandó a llamarme para conocerme. Me trató muy bien, nos pusimos a conversar. Fue muy amable conmigo”, aseguró. “Él me dijo que tenía un buen potencial y podía hacer una carrera. Además, se dio el tiempo de tomarse foto conmigo y mi familia. Eso normalmente nadie hace así nada más”, finalizó.

DATO

– En el 2000, Camilo Sesto fue sometido a un trasplante de hígado tras una grave enfermedad hepática. Para el 2013, sufrió un accidente doméstico que le rompió el pie. Para recuperarse tuvo que someterse a cirugías y hacer rehabilitación por tres años.

– En 2018, el cantante fue hospitalizado de emergencia por cálculos renales. En este tiempo también fue diagnosticado de un cólico reno nefrítico, que luego superó.