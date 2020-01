Camión cisterna sufre fuga de gas y causa explosión en Villa El Salvador

Fuego a temperatura de 400 grados capaz de destruir viviendas de hasta cuatro manzanas dejando a más de cien afectados. Esto fue lo que vivieron centenas de familias en Villa El Salvador. Un camión cisterna, conducido por un chofer identificado como Luis Guzmán Montesinos (71), sufrió la deflagración de más de 2 mil 500 galones de gas GLP, provocando una explosión que dejó como saldo dos muertos, cincuenta heridos y más de cien afectados.

Terror en el barrio

Minutos antes de las siete de la mañana, muchas familias se preparaban para un día más dentro de sus rutinas, sin imaginar la tragedia que estaba por suceder. El camión cisterna de placa A2X-847, conducido por Luis Guzmán Palomino (71), cruzaba la avenida Pastor Sevilla por la vía Villa del Mar. Una parte del asfalto levantado, superior a la altura de un rompemuelle, impacta con la válvula inferior del vehículo provocando la fuga del gas. “Fueron como cinco minutos en lo que el gas se expandió. La gente que caminaba por ahí empezó a gritar que saliéramos de las casas. El chofer también se bajó e intentó manipular. Luego desapareció”, cuenta un morador.

Imprudencia fatal

El gas licuado recorrió tres cuadras a la redonda para desesperación de los presentes. Sin embargo fue la acción imprudente de un conductor que encendió su camioneta en plena emergencia la que provocó la explosión y su violenta expansiva. “Algunos recién salían de sus casas cuando el gas los alcanzaba y en segundos ya estaban envueltos en fuego. La gente ha corrido por todos lados pidiendo auxilio. Pedazos de cabello, piel, uñas y hasta dientes quedaron en las calles”, cuenta un miembro de la familia Manco Ponce. Es precisamente entre las Mz. J y G donde se registró la mayor cantidad de destrozos y víctimas quemadas. Los choferes de la camioneta y otros dos vehículos también fueron evacuados de emergencia

PERO TIENE QUEMADURAS EN ROSTRO Y CUERPECITO

Vecinas salvan a bebito

En medio de escenas de terror dos muchachas pudieron salvar a un pequeño de ocho meses. Ellas cuentan que con sus últimas fuerzas, la madre del menor se los entregó. “Pensé que era un temblor. Luego unas vecinas salen corriendo gritando que cerremos las llaves del gas. Otro grupo pedía auxilio con sus quemaduras expuestas. La mamá del pequeño me entrega al bebé. Me pidió que lo salve, que lo lleve al hospital. El niño tenía quemaduras en la cara, espalda, brazos y tobillos. Nos fuimos y la perdimos de vista”, cuenta Evelyn Ocaña, convertida en una nueva heroína. Minutos después, ya con el pequeño en el hospital de Emergencia de Villa El Salvador, se confirmó que su madre estaba en el mismo nosocomio con varias quemaduras y golpes.

CINCO ESTÁN GRAVES Y NECESITAN OPERACIÓN

Llevan a familia entera al hospital

Similar drama le toca vivir a cinco integrantes de la familia Pachas Ambrosio. María Ambrosio de cuarenta años, junto a sus dos niños de 8 años y un recién nacido, terminaron con múltiples quemaduras y golpes en el cuerpo tras lo ocurrido. “Ella estaba con sus hijos en la casa. El papá salió a trabajar. María está en el hospital de Emergencias de Villa El Salvador, necesita una operación. El hijito mayor tiene más quemaduras. Dicen que 98% en el cuerpo. Los hermanos de María también resultaron heridos”, contó Gladys Apaza, prima de la madre. Willi Pachas, se encontraba entre el instituto del Niño de San Borja y el hospital del Niño en Breña, acompañando a los menores.

NO TENIAN LICENCIA Y LES CLAVAN TRES MULTAZAS

Clausuran local de ‘TransGas’

Sobre la empresa TransGas, a cargo del camión cisterna, representantes llegaron a la zona pero, según autoridades policiales, no entablaron algún contacto. Personal de la SUNAFIL y de la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Villa El Salvador, llegaron hasta las instalaciones de ‘TransGas’ y al no ser atendidos por los encargados procedieron a clausurar el local. Voceros comunicaron que se les impuso tres multas por parte del Municipio y una por Sunafil. Las de la municipalidad consisten por no contar con licencia de funcionamiento, otra por no contar con Certificado de Defensa Civil y la tercera por negarse a la inspección. Sobre la cisterna, trascendió que esta sería ensamblada. Asimismo no contaría con los certificados oficiales de OSIERGIM.