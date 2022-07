Camisa denim: ¿Cómo usarla correctamente?

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una prenda imprescindible en todo estilo casual masculino, puede convertirse en una pieza verdaderamente versátil si se usa de la manera correcta: desde la calle, hasta el casual elegante. Creemos que la típica camisa de jeans sigue siendo subestimada por algunos. Sin embargo, insistimos que es una prenda a la que puedes sacarle mayor provecho si la usas correctamente, dependiendo de la ocasión.

En el trabajo

Si imaginas una camisa jean hombre solo como una prenda de calle, te equivocas. La camisa vaquera para hombre también puede ser una pieza muy elegante en un contexto informal como en la oficina, cuando no se requiere vestimenta de negocios.

Para un estilo de ropa hombre casual eleganteocasual de negocios, usa pantalones con bolsillos ribeteados y jeans con un suéter básico. El denim combina muy bien con colores neutros como el beige, el biscuit o el caramelo. El modelo con cuello abotonado es perfecto: entre los cuellos camiseros, es el más adecuado para llevar debajo de los jerséis, sobre todo si son de cuello redondo.

En la ciudad durante el tiempo libre

Para adoptar un look con ropa de moda hombre en tu tiempo libre, puedes inclinarte por un estilo simple y fácil de llevar, nada cargado y prendas cómodas.

Usar camisas denim hombre es exactamente lo mismo que usar una camisa normal, combínala con pantalones ligeros o incluso blanco, chinos o cinco bolsillos. En cuanto a zapatos, unos deportivos o botines casuales.

Vacaciones en una isla

Si estás de vacaciones, puedes optar por una camisa denim de color claro con mangas cortas o sin mangas, un estilo más fresco y cómodo si estas en la playa o la piscina.

· Vaquero total

Para un outfit total denim, usa una camisa y jeans con un lavado similar y combinado con los accesorios. Como sabrás, el denim se somete a tratamientos que le otorgan un efecto final único y puede ser, por ejemplo, de diferentes tonos y detalles de desgaste.

· Sobre la camiseta

Sin duda, uno de los looks más demandados por los jóvenes: es la camiseta básica blanca o gris de cuello redondo combinada con las camisas jeans para hombres abiertas, zapatillas deportivas y vaqueros negros.

¿Cuáles son los pantalones para llevar con la camisa vaquera para hombre?

En cuanto a ropa de hombre, los jeans son la clave para un total outfit denim, pasando por los pantalones de cinco bolsillos hasta los de tipo chino.

Es por ello que la camisa de mezclilla, es una pieza muy versátil que podría volverse muy útil para aquellas ocasiones en las que sea necesario vestirse en varias capas, ya que es más abrigada que una camisa clásica. Llévala siempre una en tu maleta como rescate. Esto es parte de nuestros consejos de estilo sobre cómo vestirse en vacaciones.

La camisa vaquera como parte fuerte de tu silueta

Combinar la camisa de jeans con otros materiales es lo mejor cuando se quiere resaltar esta pieza. Porque te permite diferenciar claramente las prendas que componen tu outfit. Solo debes evitar usar tu camisa de jeans con pantalones de jogging de punto o pantalones deportivos. Los dos estilos son totalmente opuestos. Aunque sin duda, en la superación de los límites, tampoco debes abusar. Por otro lado, los pantalones de lona de algodón estarán bien.

El terciopelo también está prohibido en favor de materiales más fluidos como el algodón o los tejidos de punto para las camisetas. En cuanto a las chaquetas, las restricciones son muy pequeñas. Será necesario prestar atención a los estilos de ropa de vestir hombre que puedas elegir.

En un estilo casual

En esencia, la camisa vaquera pertenece al estilo casual, es decir relajado o incluso utilitario. Por lo tanto, no sorprende que se use muy bien para looks informales o incluso de ropa de trabajo. Por ejemplo, puedes combinarlo con unos jeans claros y un par de botas, y por qué no terminar con una sobre camisa o un abrigo corto dependiendo de la temperatura.

En un estilo casual elegante

Si el estilo casual elegante suele estar dominado por las camisas y polos, la camisa de jean también merece su lugar. En concreto, puedes combinarlo con unos chinos y una americana para un look que oscila entre medio vestido y medio relajado.

En estilo elegante

Si la camisa denim se sitúa tradicionalmente en la categoría de ropa casual, merece su lugar en los looks de vestir. Combinar una camisa de mezclilla con otras prendas más elegantes (como un traje) es una excelente manera de aportar un poco de novedad a tus atuendos.

Para llevar a cabo este truco, asegúrate de que haya suficiente contraste entre la camisa y el resto, de lo contrario, el efecto no será exitoso. En concreto, puedes elegir un traje oscuro (o pantalón y chaqueta) con una camisa clara, o viceversa.

Establece tu tono de color

De hecho, encontrarás una amplia variedad de colores para una camisa de jeans. Desde el azul muy claro hasta el crudo y el azul medio, tienes muchas opciones para elegir. Especialmente porque hay diferentes niveles de lavado en cada uno de estos tonos: un lavado, lavado a la piedra, blanqueado, usado, envejecido, piedra azul, piedra usada o crudo.

· La elección del lavado

Elegirás el color y lavado de tu camisa según tu gusto, pero también puedes tener en cuenta la temporada y la imagen que quieras montar. Una buena opción es elegir el azul medio. Sigue siendo el color más popular entre los hombres de buen gusto. Lo casarás sin demasiado riesgo de error a tu guardarropa. A priori, va con todos los outfits casuales.

· Elige usar denim claro u oscuro

Si prefieres el azul claro, debes saber que este color está asociado a la juventud, incluso a la adolescencia. Si lo que quieres ofrecer es una imagen de un hombre maduro, entonces opta por una camisa ligeramente desteñida y un azul más sostenido. Cabe destacar que solo es un consejo, tu gusto prevalece ante cualquier consejo de moda.