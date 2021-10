Cáncer de mama: ¿Qué lo desencadena?

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Es un peligro. El cáncer de mama es reconocido como la neoplasia más frecuente en las mujeres a nivel mundial. Según el Observatorio Global de Cáncer para Perú (Globocan), en el 2020 nuestro país presentó 6,860 nuevos casos de cáncer de mama con 1,824 muertes al año.

“Cada año, el cáncer se lleva a muchas mujeres peruanas. Por ese motivo, como parte de nuestra campaña “Captura el Cáncer”, buscamos que la población pueda tomar conciencia sobre la importancia de la detección temprana y visite nuestros Centros de Prevención y Detención para realizarse despistajes (diagnóstico clínico) de cáncer de mama, uterino y más”, comentó Catya López, coordinadora de Proyectos Sociales y Educativos de la Liga Contra el Cáncer.

Mira además: Una luz de esperanza para pacientes con cáncer

En el marco del Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama, la representante de la Liga Contra el Cáncer da a conocer

5 factores de riesgo que podrían desencadenar un cáncer de mama. ¡A tomar nota!

1 TU GÉNERO Si bien los hombres también pueden desarrollar este tipo de cáncer, son las mujeres quienes se encuentran en constante riesgo ante este tipo de patología por su anatomía y características biológicas naturales. El hecho de ser mujer implica un riesgo inherente a sufrir cáncer de mama.

2 TU EDAD El riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta a medida que incrementa la edad. Esto se debe a que al ir envejeciendo, son mayores las posibilidades para que se produzca un daño genético en el cuerpo. Es importante que las mujeres se realicen los chequeos preventivos como parte de su rutina y para mayores de 40 años se realice la mamografía.

3 ANTECEDENTES PERSONALES

El inicio temprano de la menstruación antes de los 12 años de edad y la menopausia después de los 55 años de edad aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama.

4 TUS ANTECEDENTES FAMILIARES El riesgo de padecer esta enfermedad se agudiza al tener familiares de primer grado con diagnósticos de cáncer de mama.

5 TU ESTILO DE VIDA

El sedentarismo, la obesidad, la alimentación no saludable y el consumo de alcohol y tabaco, incrementa el riesgo de desarrollar cáncer debido a la inflamación crónica que generan.

Entérate de más: Gobierno alista más bonos de 350 soles

CAMPAÑA DE DESPISTAJES

La Liga Contra el Cáncer estará realizando los despistajes (diagnósticos clínicos) en sus Centros detectores ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746) y Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727), durante todo el mes de octubre por una donación de 35 soles.

Atenderán con todos los protocolos de bioseguridad en los horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am.

Los y las interesados que deseen programar sus citas podrán hacerlo llamando a la central telefónica: 2040404, escribiendo al WhatsApp 988562238 o a través de la página web www.capturaelcancer.com