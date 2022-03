‘Canchita’ Gonzales quiere hacer historia con Perú

Compartir Facebook

El volante Christofer Gonzales habló sobre su presente futbolístico y sus aspiraciones con la selección nacional. “Mi destino es hacer el último gol en el partido contra Paraguay. Imagino algo fantástico, un momento muy especial luego de ese partido. algo por la cual soñé desde muy chico, me imagino grandes cosas, mucho disfrute. Tenemos que entrar cuartos”, afirmó el popular ‘Canchita’.

Y agregó: “Sabemos lo que nos estamos jugando y necesitamos de todos. Va a ser un partido muy importante, no solo para nosotros como equipo, también para el país. Tenemos que hacernos fuertes en estas dos finales que tenemos”. Sobre su actual momento futbolístico dijo:

“Año tras año siempre traté de mejorar en algunas cosas que me faltaban. Tratar de tener más carácter y protagonismo, cumplir el rol de un líder también, que es importante. Eso te dan los años y sin duda me siento en un gran momento, no solo ahora, ya hace algunos años atrás.

Creo que es el tiempo, la madurez que uno va a adquiriendo. Muy feliz de estar reflejando eso”, confesó Gonzales. Consultado sobre Sporting Cristal, dijo: “Para nosotros es vital y muy importante tener resultados positivos. Canchita.

Como equipo grande, se tiene que pelear arriba. Ha sido importante sumar de a tres. Ahora trabajamos para lo que viene que será difícil, pero tenemos herramientas para tener un buen resultado el fin de semana”.