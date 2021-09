Cantante de pop Alanis Morissette revela que fue víctima de violación múltiple a los 15 años

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La cantante canadiense Alanis Morissette reveló que fue víctima de una violación múltiple a los 15 años a través de un documental sobre su vida presentado en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

De acuerdo con información de The Washington Post, en el documental original para HBO llamado Jagged, Morissette describe los ataques que sufrió.

“Me tomó años en terapia admitir incluso que había habido algún tipo de victimización por mi parte”, dice. “Siempre decía que estaba dando mi consentimiento, y luego me recordaban como ‘Oye, tenías 15 años, no estás dando tu consentimiento a los 15’. Ahora estoy como, ‘Oh, sí, todos son pedófilos. Todo es una violación de menores‘”.

También te puede interesar: Jefferson Farfán reveló que tiene buena relación con una de las hijas de Melissa Klug

Sin revelar la identidad de sus agresores, la cantante de 47 años de edad explicó en el filme que ha sufrido presiones por parte de la industria para no hacer pública la violación.

Se lo dije a algunas personas, pero hicieron oídos sordos”. “El hecho de que yo no contara información específica sobre mi experiencia como adolescente fue por querer proteger: proteger a mis padres, proteger a mis hermanos, proteger a las futuras parejas”.

Alanis Morissette, también guitarrista, compositora, productora y actriz inició su carrera a los 15 años con demos intentando conseguir un contrato discográfico, pero el primer paso a la gloria llegó hasta “Jagged Little Pill”, cuando ya tenía 16, y con el que alcanzó alrededor de 33 millones de copias vendidas.

También te puede interesar: ‘La Uchulú’ triste porque le cerraron su cuenta de Tiktok

Hombre sorprende al revelar que usa falda y tacones para ir a trabajar: “No me hace menos macho”

El hombre de 61 años, es un influencer que causó revuelo en sus redes sociales al confesar que va al trabajo con vestimenta de mujer.

El influencer identificado como Mark Bryan se ha vuelto muy popular en Instagram. Es ingeniero de profesión, casado y tiene hijos, e indicó que quiere romper con los estereotipos de la moda al acudir a su centro de trabajo con tacones y falda.

Viven en Berlín, es heterosexual y tiene 61 años, le gusta las marcas exclusiva y se animó a sorprender a sus seguidores subiendo fotos de sus looks para ir a trabajar.

Esto empezó cuando fue al centro comercial para buscar unos zapatos para ir a la oficina, pero pasó por la sección de mujer y se percató de la variedad de zapatos que había en el mostrador y fue desde ese momento que empezó su cambio, ahora viste con falda y tacones.

“Creo que estoy ayudando a la gente a pensar que está bien vestirse con aquello con lo que se sienta más cómoda. Lo que una persona usa no debe dictar su orientación sexual. Soy un hombre heterosexual, pero llevo falda y tacones altos. Eso no me hace menos hombre.. “Creo que la ropa no debería tener género”, aseguró.

MIRA TAMBIÉN: Atracadores de ‘La casa de papel’ también se vacunan y se vuelven virales