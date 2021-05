Cantante estadounidense reveló haber sido violada a los 19 años

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En una entrevista para un medio internacional, la reconocida cantante Lady Gaga confesó haber sido violada cuando apenas tenía 19 años y producto de este terrible acto salió embarazada.

“Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’. Y dije que no. Y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, me quedé paralizada y yo incluso no recuerdo […]”, comentó en primer lugar.

Asimismo, continuó su revelación indicando que: “Estuve enferma durante semanas después, y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentía cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina”.

“Estaba en la casa de mis padres porque estaba vomitando y enferma. Habían abusado de mí. Estuve encerrada en un estudio durante meses Tuve un brote psicótico total, y durante un par de años, no fui la misma chica”, enfatizó.

Mira también: Le avergonzaba ser ‘basurero’ y su hija lo sorprendió graduándose en la basura

HIJA SORPRENDIÓ A SU PADRE BASURERO EN PLENO TRABAJO

Una joven mexicana se volvió tendencia en redes sociales y es que decidió sorprender a su padre, quien es recogedor de basura, escondida en bote en la calle, lista para celebrar un gran triunfo de ambos: su graduación.

En el inicio del video, se ve cómo es que la joven, con ayuda de una amiga, se esconde en un bote de basura y espera a que su padre se aproxime a la calle donde se encontraba.

Al cabo de unos minutos, este aparece con el camión de basura y al notar que no podía cargar el pesado barril, su hija aparece para sorprenderlo, vistiendo una toga.

Él le pregunta la razón por la que está allí y ella no demora en responder que era porque logró su cometido: poder graduarse. Poco después, ambos casi rompen en llanto.

Mira también: Hombre discapacitado, su esposa embarazada e hija fallecen por bombardeo en Israel