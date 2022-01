Capturan a salvaje que asesinó a su hijo de 16 años

Compartir Facebook

Un ex recluso atacó con un cuchillo y le provocó la muerte a su propio hijo, un adolescente de 16 años cuando salió en defensa de su madre que era agredida por el violento sujeto. Ocurrió en el distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, en La Libertad.

Tras el horrendo crimen personal de la Divincri Trujillo montó operativos, y tras varios días de búsqueda ubicaron al filicida. Se trata de José Javier Parada Coromoto (39), quien fue ubicado cuando caminaba por el cruce de las calles San Pedro y Santa María, en el centro poblado Miramar, en la provincia de Moche.

En esta localidad el hombre estuvo escondido desde el primer día de este año, cuando asesinó a cuchilladas a su hijo J.A.P.C. (16). De acuerdo a las investigaciones el filicidio ocurrió el pasado sábado 1 de enero, cuando José Parada, en estado de ebriedad golpeaba salvajemente a su ex pareja.

El adolescente trató de defender a su madre, pero el agresor lo acuchilló hasta provocarle la muerte. Eva Colmenares, la madre de la víctima manifestó a la policía que su ex pareja había purgado cinco años de prisión en Venezuela, pero sus hijos lo trajeron a Perú para que se reencuentre con la familia, pues a todos les hizo creer que ya se había rehabilitado y que deseaba ganarse la vida trabajando honradamente.

“Él me tenía amenazada de muerte. Desde los 15 años que viví con él fui siempre maltratada. Me agredía delante de mis hijos. Yo he tenido puñaladas de él y también hasta un disparo en la pierna”, aseveró la mujer. En medio de pedidos de justicia, los restos del menor fueron enterrados en el cementerio municipal de Salaverry. El criminal fue trasladado a la sede de la Divincri Trujillo para las investigaciones.

El dato

Representantes del Ministerio de la Mujer contactaron con Eva Colmenares para brindarle ayuda legal y soporte psicológico.

