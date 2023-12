«Cara de asustado tenía, pobre muchacho»: Magaly Medina criticó la participación de influencers en la preventa de ATV

Magaly Medina estuvo en la preventa de ATV, donde aseguró a los clientes del canal que continuará liderando su programa de espectáculos en el año 2024. En el transcurso de este evento, la periodista fue entrevistada por el tiktoker Joan Garay. Él le planteó varias preguntas, incluyendo sus preferencias respecto a colores, si disfrutaba del ceviche con ají y sus preferencias en cuanto a la estatura de los hombres, si prefería a chicos altos o bajos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Aprende a ser menos bestia”: Magaly Medina ‘fulminó’ a congresista Lizarzaburu por comentarios sexistas

Magaly Medina criticó a tiktoker

Durante la preventa de ATV para el año 2024, Magaly Medina participó en una entrevista ‘ping pong’ con el tiktoker Joan Garay. Sin embargo, la ‘urraca’ se mofó del joven por su falta de habilidad para llevar a cabo la entrevista. Además, criticó su escasa experiencia en el medio. La controvertida entrevista, difundida en la cuenta oficial de TikTok de ATV, se volvió rápidamente viral. Ante esto, Magaly Medina abordó el tema en ‘Magaly TV La Firme’, expresando claramente su descontento con las preguntas formuladas por el tiktoker durante la preventa del canal en la avenida Arequipa.

“Pobre chiquito, tenía cara de asustado. Era un tiktokero y lo mandaron a entrevistarme, pobre muchacho. Estaba más perdido. Me miraba con cara de ‘qué está hablando’. Como se nota que no es parte de nuestra familia”, expresó Magaly Medina entre risas durante su programa.

También te puede interesar leer: Usuarios critican el físico de Joao Grimaldo comparándolo con futbolistas extranjeros: “Parece cualquier cosa”

Influencer Joan Gary se defiende

Después de enfrentar numerosos comentarios desfavorables sobre su participación, incluyendo el de Magaly Medina, el tiktoker Joan Garay compartió un video en su canal admitiendo abiertamente que se puso nervioso al entrevistar a la ‘Urraca’, ya que siente una profunda admiración por ella.

«La producción me dijo que no iría solo a la preventa a hacer tiktoks, sino también a grabar un formato conocido como ping pong. Yo dije que normal porque no tengo problemas en hablar frente a cámaras, pero no tengo experiencia entrevistando. Yo llegué al canal súper feliz y de pronto llegó Magaly Medina, una persona que toda mi vida la he visto en televisión. Tengo su voz grabada en mi cabeza porque mi mamá la veía siempre”, manifestó en un principio.

“Terminé las preguntas y veo que alguien que estaba al otro lado me hizo una seña de una pregunta más. Eso me mató. Mi mente se nublo y se me ocurrió preguntar lo que pregunté. La gente me dio ánimos hasta que vi el video en la página de ATV, me quería morir. No quería ver la última pregunta. Ya lleva un millón de vistas y Magaly habló de mí, ya paren por favor. Pero bueno, fue una experiencia, era mi primera vez”, acotó el joven influencer.