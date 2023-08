“Caramelo, caramelo”: Comparan a Flavia Laos con Monique Pardo tras radical cambio de look (FOTOS)

¡No me quites mi caramelo! Flavia Laos es una de las artistas peruanas más conocidas a nivel internacional. La influencer destaca por el contenido que comparte en sus redes sociales, aunque no siempre está a salvo de las críticas. Esta vez fue troleada por diversos usuarios en Instagram, luego de publicar una foto con un radical cambio de look y la compararon con Monique Pardo.

¿Flavia Laos o Monique Pardo?

La influencer Flavia Laos causó gran revuelo en sus seguidores en redes sociales, al lucir un atrevido y radical cambio de look. La novia de Austin Palao dejó de lado su cabello rubio característico y sorprendió luciendo una roja cabellera.

“Me está dando vibraciones de Poison Ivy”, posteó la exchica reality en sus redes sociales.

Las fotos compartidas por Flavia Laos se trataban de una sesión que la modelo había hecho, sin embargo, esto no pasó desapercibido por sus seguidores y diversos usuarios en redes, quienes no perdieron el tiempo y la trolearon.

Muchos la compararon con figuras del espectáculo como Deysi Araujo e incluso, algunos se animaron a asemejarla con Monique Pardo.

“Ay creí que era Deysi”, “No me gustó, me recordó a Deysi, fallaste Fla”, “No sé por qué me parece que va a terminar con Monique Pardo”, “Lo primero que vi fue a Deysi Araujo” o “Se parece a la tía Monique, guapa”, «Caramelo, caramelo», fueron algunos de los comentarios tras su cambio de look.

La publicación en su Instagram ya cuenta con alrededor de 70 mil me gusta y miles de comentarios.

Sorprendida por declaraciones de su padre

Hace unos meses, Mario Laos, padre de Flavia Laos, fue interceptado por las cámaras de “Amor y Fuego”. A través del programa que conduce “Peluchín” y Gigi Mitre, el también empresario indicó que se encuentra feliz y contento de la relación que tiene su hija con Austin Palao. Además, resaltó las virtudes del hermano de Said Palao, asegurando que con él si se entiende, contrario a lo que pasaba con el capitán de los “guerreros”, Patricio Parodi.

“Desde que lo conocí (a Austin), nos entendimos desde el principio muy bien. Es una muy buena persona, estoy muy contento con Flavia porque ha encontrado a una persona idónea. Patricio se aisló un poquito, a mí me encanta conversar con la gente joven porque me da energía, me pasa su juventud y no logré eso con Patricio”, dijo.

“En cambio, con Austin fue una cosa, como te digo, como un click. Con Patricio no pasó eso, fue un poco más hermética la relación”, sentenció el papá de Flavia Laos.