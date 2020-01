Carlos Álvarez contra feminicidios

Luego de los últimos casos de feminicidios en el país, el humorista Carlos Álvarez concluyó que, como comediante, el humor sobre ciertos casos de violencia contra la mujer debería evolucionar y censurarse.

“Tenemos que reinventarnos e innovar el humor. Particularmente, creo más en la autocensura y la autorregulación, eso está en cada humorista, en cada productor. No tocar ciertos temas ahora que, lamentablemente, está muy crudo este tema del feminicidio, o la violación hacia mujeres e incluso niños”, dijo el cómico que este jueves estrena su su show ‘La Jarana Electoral’ en el Teatro Canout.

“A mí en lo particular me repugna (el tema). Creo que debemos comenzar, no solamente a través del humor, sino también a través de los medios de comunicación a tomar medidas para combatirlo”, expresó.