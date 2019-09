Carlos Álvarez se achora con delincuentes extranjeros

El cómico Carlos Álvarez pidió a las autoridades el cierre de las fronteras del país para los delincuentes extranjeros, en referencia al creciente número de criminales venezolanos que han ingresado al Perú. Asimismo, aseguró que su pedido no tiene que ver con la xenofobia, sino es un tema de “preocupación” como ciudadano.

“Primero hay que cerrar la frontera a los delincuentes extranjeros, sean colombianos o del país que sean hay que cerrar la frontera. Se debe hacer un trabajo de apoyo, empoderar a la Policía, a las autoridades de Migraciones”, declaró en el programa ‘Hablemos claro’ de Exitosa.

“Esto ha sido una coladera, siguen entrando, cómo una policía que está condenada por matar a su suegra entra acá al Perú, por Dios. Los criminales venezolanos que vienen acá o los venezolanos que comenten crímenes debe ser deportados, todavía tenemos que mantenerlos con nuestros impuestos en las cárceles”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar y Manuel Rosas.

Por otro lado, el imitador descartó querer incursionar en la política. “Yo no soy político y lo mío no es la política. A mí me interesa mi país, pero los que malogran la política son los políticos. Lamentablemente la gente no quiere entrar en política porque te ensucian”, dijo.