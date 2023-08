«Respeto a la gente de Bagua Grande», Carlos Cacho acusa a Magaly de poner al público en su contra

Carlos Cacho no toleró que Magaly Medina criticara su forma de ser con «La Uchulú» en el reality «La Casa de Magaly».

El estilista afirmó que está provocando que el público lo odie cuando sus otros compañeros también se han expresado mal.

Resentido con la «Urraca»

Carlos Cacho afirmó que Magaly Medina está influenciando en dejarlo mal parado al nivel nacional tras haber tenido un percance con la «Uchulú«.

El estilista recalcó que la conductora está teledirigiendo al público en su contra solo por pedirle a «Uchulú» que coma en el comedor y no en los cuartos.

Incluso aseveró que Alfredo Benavides y Andrés Hurtado también han incurrido en hablar mal de sus amigos y Magaly no los ha criticado por sus comentarios fuera de lugar.

“Ah ya, o sea Alfredo (Benavides) le dice ‘piraña’ a Samahara Lobatón y Magaly no lo ve, Andrés (Hurtado) le dice a la ‘Uchulú’ que es su ‘mascota’ y Magaly no lo ve; pero cuando le digo que coma en el comedor, ahí sí lo ve mal». acotó.

Así mismo Cacho afirmó que no tiene problema con las personas que coman en cualquier lugar pero le incomoda que coman en un espacio donde él se encuentra.

«Uno puede comer en su cuarto, pero no en el mío, a mí también me gusta comer en mi cama, pero en la mía, no en la tuya. ¿Qué no se entiende? Esas son ganas de quererte dejar mal ante el público, eso se llama teledirigir».

Además, mencionó que había pensado que Magaly había cambiado en su forma de ser.

Sin embargo, al parecer le demostró que sigue siendo la misma por lo que se sintió un poco decepcionado.

Por otro lado, comentó que no tiene nada en contra de la gente de Bagua Grande y que incluso les guarda un enorme respeto.

«Andrés y Alfredo me convencieron y me pareció chévere la mancha, todo bien, pero sin trampas. Yo no le he dicho a nadie piraña ni mascota, pero me señalan como el malo, el creído, el clasista, el abusivo, el perverso, el odioso».

«Yo no tengo nada en contra de la gente de Bagua Grande, todo mi respeto para ellos”, agregó.

¿Qué pasó entre Cacho y la ‘Uchulú?

En uno de los episodios de la casa de Magali se mostraron imágenes en donde se vea la conocida uchulú comiendo un sándwich en en el cuarto de Carlos Cacho.

Esto habría incomodado al estilista quien acostumbra no ingresar alimentos a su habitación.

“No te puedes pasear con la comida por toda la casa, no me gusta el cuarto con olor a comida bebita. Come abajo en el comedor donde come la gente, no se come en la habitación, no te estés paseando con la comida por toda la casa”, dijo el estilista.

Por lo que Cacho muy fiel a su estilo afirmó que la ‘Uchulu’ piensa que está en Bagua Grande tomando ese comentario como discriminativo por algunos de los usuarios en redes sociales.

A raíz de toda la polémica que se ha generado por la actitud de Carlos, diversos cibernautas han criticado al estilista.

Es así que Carlos no dudó en responder y afirmar que no lo hizo con una mala intención y que todo era parte del show.