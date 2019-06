Carlos Cacho da con palo a Lucho Cáceres

Luego que Lucho Cáceres confirmara que fue él quien no quiso participar junto a la exchica reality Stephanie Valenzuela en ‘El artista del año’, el conductor Carlos Cacho arremetió contra el actor de ‘De vuelta al barrio’ y lo calificó de ‘creído’. Además, dijo que nunca debió ser jurado del reality de Gisela Valcárcel.

“No sé cuál es la falta de respeto. Hace el comentario como si fuera un desmerito ir a apoyar a Stephanie. Me pareció un cretino, que vea con desdén que la producción de un programa muy importante lo llame para apoyar, ¿que se ha creído?… Como estuvo de jurado sin merecerlo, porque tú no le has ganado a nadie. Esa silla era de Michelle Alexander y tú no estás en condiciones de ocupar el lugar de la gran productora”, dijo el conductor de #YoCarlos.

Cacho contó que se comunicó con Gisela y ella le pidió que no critique al actor porque “después se pone loco y se deprime”. “Es que siempre me ha parecido un atorrante. Así no se le paga a una amiga, ni a una persona que te apoyó y te dio tu primer trabajo en televisión ¿A quién le has ganado?, ¿te crees Osvaldo Cattone, Christian Meier, Paul Martin? Me marca pica la gente cretina y mal agradecida”, apuntó.

LO ECHAN DE FALTOSO

A través de su cuenta de Twitter, la actriz Karina Calmet afirmó que su colega le faltó el respeto en varias oportunidades. “Lucho Cáceres le falta el respeto a todo el mundo. Conmigo lo hizo muchas veces… Solo digo: la vida da vueltas. Suerte y bendiciones Stephanie Valenzuela, tu talento te llevará lejos”, escribió.