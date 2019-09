Carlos Cacho manda al psicólogo a ‘La protagonista’

Luego que la expareja del cantante Josimar Fidel, Gianella Ydoña, desistiera de demandar al salsero por agresión física, psicológica y patrimonial, diversas figuras del espectáculo se han mostrado indignadas por la decisión de ‘La Protagonista’ y creen que decidió no tomar acciones legales contra el morocho por dinero.

“Ella ha salido a despotricar contra Josimar y luego ha salido como Thalía: “no me acuerdo, no paso”. Han llegado a un acuerdo para que no proceda la denuncia, pero cuando una taza se rompe hay pegamentos efectivos que te parchan la taza. Se nota parchada”, dijo el conductor Carlos Cacho en su programa.

“La sociedad, la policía, el Poder Judicial no está para perder tiempo en sus boberías. Con la tranquilidad de los ciudadanos y el sistema judicial no se juega, no está para que usted llame llorando diciendo me están matando y cuando llegue la policía diga que ya se amistaron. No es así, eso es burlarse. ¡Hágase ver!”, agregó mortificado.

“FUE POR DESPECHO”

Para la exbailarina Anelhí Arias Barahona la ex de Josimar actuó por “celos” porque justo decidió denunciar cuando se le ampayó al cantante con su bailarina. “Los celos y el despecho te hacen hacer cosas (…) acá ha habido despecho porque la dejo en la calle y encima estaba saliendo con otra. La botó (de su casa) con su bebé”, opinó la rubia, para después comentar que el morocho ya no canta su popular canción ‘La Protagonista’.

“HAN HECHO UN BUEN TRATO”

La exabogada de Gianella, Claudia Zumaeta, mostró en el programa de Magaly la conversación que tuvo con la joven y se puede observar que ella le pide no continuar con su caso porque ha llegado a un “buen trato” con el padre de su hijo y que todo lo hace por su bebé. Al ser consultada sobre la denuncia que le ha interpuesto el cantante, la letrada indicó que “no tiene una buena base legal” y lo más probable es que no proceda en el Poder Judicial.

SE DEFIENDE

A través de su Instagram, Gianella se mandó con todo contra su exabogada y aseguró que Josimar y ella son “buenos padres”.

“No entiendo por qué esta pesadilla continúa en terceras personas cuando yo y mi familia ya nos despertamos. No entiendo cómo personas que dicen ser profesionales y tener ética puedan buscar su bienestar, lucrar y todo haciendo daño, cuando lo primero que se buscó fue una conciliación”, escribió Ydoña.