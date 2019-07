Carlos Cacho mandó a leer a conductora Karen Schwarz

Sin pelos en la lengua. El conductor de televisión Carlos Cacho no suelta a Karen Schwarz y la mandó a leer, luego que la ex modelo aplaudiera la resolución del Poder Judicial en el que le dictan 3 años de prisión suspendida y una reparación civil de 60 mil soles por supuestamente haber difundido un video íntimo de Ezio Oliva.

“Parece que su abogado le miente, y piensa que con su básico conocimiento legal es todo, pero no revisa, no investiga, no lee. Las personas en televisión debemos tener cierto nivel cultural, tú tienes que leer, no solo revisar las redes sociales. Me parece que esas mujeres que salen a defender al marido es de los años 80’”, comentó el conductor de #YoCarlos, quien le puso el parche a la ex reina de belleza. “¿Si Calladita se ve más bonita? Definitivamente”, agregó.

CUADRA A PELUCHÍN

Carlos no perdió el tiempo y se mandó contra Rodrigo González ‘Peluchín’, quien calificó de ‘satánica’ a Gisela Valcárcel, por supuestamente haber ‘maltratado’ a la cantante Marisol, cuando participó en ‘El gran show’.

“Eso es una estupidez. Un conductor de televisión que se expresa así, te pinta de cretino, te resta nivel como conductor. No puedes estar en ese comentario de pleito de mariquita de discoteca, ni la Zorro Zupe declara así. Lo peor es que Gisela ni le va a contestar, porque no hay peor castigo que la indiferencia”, señaló la figura de Exitosa TV.

