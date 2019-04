Carlos Cacho: “Pensé en el suicidio como Alan García”

Con casi dos meses al aire al frente de su programa de espectáculos #YoCarlos por Exitosa Televisión, el conductor y estilista Carlos Cacho hace un balance de su trayectoria frente a las cámaras. Sabe que no es fácil mantenerse sobre el candelero, probó la fama, los escándalos y también la desgracia de ir a la cárcel, por eso hoy tras la muerte del expresidente Alan García –a quien conoció personalmente- confiesa que también pensó en el suicidio antes de estar tras las rejas. Reconoce que para matarse “hay que tener huevos”.

“Estoy agradecido con la acogida de #YoCarlos. El programa ha calado y ha caído bien, finalmente nos hace sentir que estamos haciendo un buen trabajo. Hoy por hoy hago realmente un programa de espectáculos, hablo lo que tengo que hablar, critico lo que tengo que criticar y lo que es digno de aplaudir se aplaude”, comenta Carlos Antonio Cacho o simplemente Cacho como todo el mundo lo conoce.

-En esta nueva etapa en TV se te siente más tranquilo, ya no vas a la defensiva con tus entrevistados…

Ya no voy al choque, no lo necesito. Tengo ya una madurez para ver las cosas de otro punto de vista. #YoCarlos es la prueba de que nosotros podemos presentar un trabajo importante sin tener que rebuscar en ningún lugar.

-Siento que personalmente también estás en paz…

Sí, bueno ya soy un señor y creo que eso te lo dan los años. He vivido muchas guerras, esa es la verdad, y podría ser un amargado, podría ser una persona fastidiada con la vida y la tele pero no lo soy. Estoy contento.

– A ti la televisión te lo dio todo pero también te lo quitó todo…

La televisión es ingrata, conozco bien a la tele, es un bonito trabajo, te enamoras de ella pero cuando te voltea la cara te quedas en nada y padeciendo de algo que es insufrible: la fama. Cuando la televisión me ha dado la espalda yo he vuelto a mis pinceles para pagar mis cuentas.

-¿En algún momento te chocó eso?

Claro es como que te sientes inservible, ya nadie te quiere en los medios, ya no sirves en el negocio, eres un por gusto. Y cuando eso ocurre tú te haces una autocrítica, pero a mí no me gusta dar pena mi amor, nunca me ha gustado. Por suerte tengo un par de talentos más.

– Peluchín se queja porque no va Yahaira Plasencia y tú la estuviste en tu programa…

Sí, todos vienen tranquilos a conversar conmigo. Yahaira vino, ella me dio su teléfono, hablo con ella por wassap y chismeamos como lo hago con muchos artistas. Todo el mundo raja de Daniel Darcourt y hablo con ella, todos dicen que Eva Ayllón que es una pesada y todos los días hablo con ella. Ahí te das cuenta que vivo con una sensación de tranquilidad.

-¿Cómo resumes al Cacho de hoy con el del pasado?

Antes era inmaduro. Tú tienes que saber jugar al estrellato, este es un negocio donde la gente quiere ver a una estrella y no a una persona que parece tu vecino. Pero lo que no puedes hacer es cometer la estupidez de creerte especial porque en realidad solo eres una persona que le agrada al televidente y por eso enganchas. No eres de otro planeta.

-¿Te imaginaste regresar a la televisión después de todos lo que viviste?

No, pensé que la televisión ya había sido para mí. Acuérdate que yo tuve mis vacíos cuando me fui a vivir a Italia un tiempo y cuando me alistaba a regresar Gisela me llama y me dice ‘¿es cierto que regresas a Perú? Porque yo también regreso a la tv y quiero que estés ahí’. Coincidimos y ella tenía un puesto para mí.

-A Gisela Valcárcel se le puede decir de todo menos mala amiga…

Yo la amo, la he amado siempre. La gente la puede acusar de ser una persona que tiene su manera de vivir su estrellato pero es una buena persona y yo lo sé. Lo confirmo.

-¿Qué es lo peor que te han dicho en tv?

Me han dicho de todo, hasta puta me han dicho y tú lo sabes (risas). Lo único que faltaba que me digan terruco (risas)… Pero he aprendido a no tomar las palabras, te voy a decir una frase del expresidente Alan García: ‘nunca he perdido el tiempo contestando los insultos’ . Yo conocí al presidente en tres oportunidades.

-¿Dónde fue eso?

Fue cuando se realizó la Teletón en Palacio de Gobierno, estábamos Gisela, Eva Ayllón y yo… Me acuerdo que Eva le dijo al presidente García: ‘en palacio no hay nada que tomar’ y él le dijo ‘Evita lo que quieras’ y llamó a su edecán ‘dale todo a Eva’. Esa noche Gisela estaba cansada y se saca los zapatos, me pide que le jale una silla y yo jalo una tremenda silla. Cuando viene Alan se acerca y le dice: ‘Qué bien te queda la silla presidencial Gisela’. ¡Era la silla del presidente! Nos hemos reído… En otro momento me dice ‘Por qué no trajiste a la Borlini, a mí me sigue gustando la Borlini’ y le respondo: ‘Pero señor presidente la señora Pilar es bellísima’ y me dice ‘Oye tráeme a la Borlini’… Me estaba molestando el presidente, fue una anécdota coloquial en palacio.

-Hablando de Alan García, tú también fuiste detenido y llevado a la cárcel… ¿Te hubieras suicidado en ese momento?

Sí. Yo pensé en el suicidio, es una idea que te ronda por la cabeza, por eso mucho respeto yo, porque la idea del suicidio es una posibilidad que ronda por la cabeza de una persona en aprietos, asustada, arrinconada y tú dices por qué voy arrastrar a mi familia, a mis amigos, a mis hijos en su caso, a esa desventura y vergüenza. Creo que para matarse hay que tener huevos.

-Entonces ¿Comprendes lo que Alan hizo cuando se enteró de la orden de detención?

Sí, si comprendo al expresidente porque me imagino él, como los conocíamos todos los peruanos, habrá visto el escenario de manera aérea como miraba las cosas y preguntándose: ¿huyendo como un ratón como Toledo?, ¿dando pena como Fujimori? No, yo soy Alan García y ¡pam!… Así lo veo yo y ¿Tú?

-Me imagino que cuando pensaste en la muerte te salvó pensar en tu mamá…

Sí, las palabras de mi madre, sus mensajes y yo no era tan grande. Mi mamá me decía siempre ‘hijito ten fe, va a llegar el momento en que tú vas a encajar’ y mira en la actualidad me siento encajado en el mundo, quién iba a pensar hace 15 años que íbamos a ver con naturalidad el matrimonio homosexual, el mundo cambió y yo lo pude ver.

-La vida te hizo pisar tierra de golpe ¿Qué te salvo a ti?

La vida se encarga de ubicarte y te ubica feo, de la lengua al piso y cuando comes tierra no te queda otra que levantarte, sacudirte el polvo y seguir. Un ser humano nunca debe perder su orgullo, debe tener honor, decencia e hidalguía. Tú eres responsable de tus actos y yo paré mis broncas, mis errores los asumí en su totalidad, mis 15 juicios.

“Hace poco recibí una noticia de mi abogado José Urquizo, estamos cerrando prácticamente el caso de Ezio Oliva, ellos (Karen Schwarz y su esposo) me denunciaron en dos juzgados… Recién después de varios años por primera vez enjuicio a alguien (Angie Jibaja) pero no me hace feliz porque gasto plata y tiempo pero ella se tiene que hacer cargo de sus actos. Ya está bien vieja”.

“El último encuentro cercano con Alan fue cuando me llamaron para que le construya una imagen para su última campaña, me llama el señor Nava. Le diseñamos los chalecos con bolsillo, le dije al señor Nava que el presidente García necesitaba un celular moderno para conectar con la juventud”.