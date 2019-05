Carlos Cacho se solidariza con Tula: “Carmona no va a regresar”

Carlos Cacho le dedicó unas palabras a Tula Rodríguez tras hacerse público el enfrentamiento legal que tiene con los hijos de su esposo Javier Carmona por la administración de los bienes del ex gerente de televisión.

“Un accidente cerebrovascular es una cosa espantosa. No tiene marcha atrás, hace unos días dije que espero un milagro, pero es una frase cliché, sabemos perfectamente que Javier Carmona no va a regresar, esa es la realidad”, aseguró en un primer momento.

El conductor de ‘Yo Carlos’ además dijo entender la situación que atraviesa Tula Rodríguez, ya que su padre sufrió lo mismo. “Conozco de cerca la situación, mi padre padeció lo mismo, él sufrió 4 derrames cerebrales y terminó luego de una larga agonía de muchos años. Mi madre pasó de ser esposa a enfermera. Recuerdo que mi madre prácticamente montó un apartamento en el cuarto donde mi padre terminó los últimos años de su vida”, relató.

Asimismo, aclaró que los enfrentamientos con la animadora ya son cosa del pasado. “Si bien es cierto que en algún momento de nuestras vidas nos hemos enfrentado por distintos motivos, creo que después de años he logrado conseguir una relación bastante civilizada y cordial con ella. Lamento de corazón el momento que está pasando ella y la familia de Carmona”, afirmó.

ATACAN A HIJASTRO DE TULA

En tanto en las redes y tras el escándalo mediático que se ha generado, una cibernauta le pidió a Tadeo Carmona que “trabaje”: “Acaso son mancos, inválidos, no trabajan, ¿qué tanto dependen de su padre?, no juzgo a nadie pero imagino que todos trabajamos, si ella lo ve 10 minutos, pues déjenla es su esposa… ¡Trabajen niños!.. Que para pedir plata sí son buenos…”, se lee en Instagram.

Y fue este comentario el que el segundo hijo de Carmona no dejó pasar y respondió: “¡Das risa! ¡Como si no trabajara! Seguro tú no trabajas y pides plata, ¡lo que uno dice es lo que tiene dentro!”.