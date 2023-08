La Casa de Magaly: Carlos Cacho y Shirley Cherres protagonizan incómodo momento

Este martes 15 de agosto fue presentada La Casa de Magaly, reality que cuenta con 11 personajes de la farándula que prometen crear polémica episodio tras episodio.

Esta vez el momento tenso lo crearon Carlos Cacho y Shirley Cherres, ambos no tuvieron una buena comunicación durante la convivencia.

Cacho le dice de todo a Shirley

El día de ayer se conocieron a los integrantes de la Casa de Magaly siendo dos de ellos Carlos Cacho y Shirley Cherres, al parecer ambos no se llevaron bien tras saludarse después de mucho tiempo.

Tras la llegada de la rubia a la casa de la ‘Urraca’ muchos de los participantes se preguntaban quién era, pues con el pasar del tiempo la exporrista ha perdido vigencia en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, a uno de los participantes aquí no pasó desapercibido fue a Carlos Cacho a quien saludó sarcásticamente.

«Cuéntame tú que le quitaste el marido a la Micheille», dijo Shirley muy suelta de huesos.

Estas palabras se incomodaron al estilista quien cuestionó a la animadora al no contar con la información para poder hablar a la ligera sobre un tema que hace poco confesó.

«Estoy molesto porque Shirley Cherres no puede llegar y decirme de manera tan ordinaria de todas las personas que yo le quité el marido a Micheille», dijo fastidiado Carlos.

«Acaso ella ha estado ahí, conoce o ella sabe para hablar así», le increpó Cacho a la animadora.

¿Qué pasó entre Carlos Cacho y ‘El Principito’?

Hace algunos meses Carlos Cacho confesó en una entevista que había tenido un acercamiento con Giuseppe Benigni, expareja de Micheille Soifer.

«Ella me llama y ella me pregunta si es verdad que estuve con él (…) Lo vi, me gustó, me lo probé, me quedé, me lo compré», respondió el popular estilista.

Al respecto, Giuseppe Benigni no se quedó callado y tildó a Cacho de ‘acosador’ tras sus declaraciones.

«He tratado de no opinar sobre este tema que ya lleva varios días, porque no me interesaba decir nada sobre este asqueroso personaje, pero como las personas solo escuchan la primera campana y no la segunda, vamos a aclarar y desmentir a este acosador de Carlos Cacho. Con pruebas, no de palabras solamente», escribió.

Es por ello que se especuló que Carlos le había quitado la pareja a Micheille siendo totalmente falso según lo indicó el estilista.