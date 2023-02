Compartir Facebook

¡La palabra del DT! Alianza Lima venció 2-1 a Universitario en el Monumental en el primer clásico de la temporada. Con goles de Sabbag y Costa, los dirigidos por Chicho Salas lograron su segundo triunfo consecutivo en el coloso de Ate. La sorpresa del cuadro crema estuvo en la suplencia de dos de sus habituales titulares: Piero Quispe y Luis Urruti.

Por ello, en conferencia de prensa, Compagnucci explicó los motivos de su decisión. El entrenador recalcó que él pone desde el arranque a los jugadores que él considera están en mejor condición física. En la misma línea, considera que Universitario mereció más en el clásico ante Alianza Lima.

“Dije lo mismo que la primera conferencia que di. Los once que elegí para iniciar el torneo son los que vi mejor en forma para empezar ese partido. Creo que hemos hecho un buen partido, el segundo no lo merecimos perder, pero no hicimos goles”, respondió Compagnucci.

“Perder un clásico (ante Alianza) no es bueno para nada. Uno puede hacer un análisis y decir que se crearon situaciones, estaba mirando las estadísticas, pero perdimos, es más difícil. Lo que queremos es ganar. Lógicamente que la ruta más fácil es jugar bien, crear situaciones, pero lo que queremos es ganar. En los últimos dos partidos vi algo parecido, crear situaciones, pero no poder concretarlas y estamos pagando caro los errores que cometemos”, agregó Compagnucci.

ALIANZA LIMA NO SE PRESENTÓ A LA CONFERENCIA DE PRENSA

Pese a haber ganado el clásico, Alianza Lima decidió no presentarse a la conferencia de prensa. Mediante un comunicado emitido en sus redes sociales, los blanquiazules indicaron que no había las garantías para que la conferencia se lleve a cabo.

“El club Alianza Lima informa que no participó en la conferencia de prensa tras el partido ante Universitario, debido a que no existían garantías de seguridad para los miembros de la delegación. Tal y como está estipulado en el reglamento de la Liga 1”, expresa parte del comunicado aliancista.