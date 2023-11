Carlos Vílchez celebra su quinto aniversario con Melva Bravo «Amor, gracias por tanto»

¡Celebra el amor! Carlos Vílchez compartió en sus redes sociales que ha cumplido 5 años de relación sentimental con Melva Bravo. Como se sabe, el popular actor mantiene una estable relación con Bravo y no duda en compartir este momento especial con sus seguidores. De igual forma, tuvieron una cena romántica en donde se les puede apreciar a ambos felices y celebrando su quinto aniversario. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Carlos Vílchez celebra su quinto aniversario

El popular actor cómico compartió tiernas imágenes al lado de su pareja Melva Bravo. Ante ello, muchos usuarios resaltaron la relación sentimental que ambos llevan. Ambos celebran su quinto aniversario y decidieron compartir el momento con sus seguidores en redes sociales. Cabe resaltar que el actor se ha popularizado por mantener un personaje de «mujeriego» en la pantalla chica. Sin embargo, todos saben que él tiene una relación con Melva Bravo y no duda en presumir su amor en sus redes.

«5 años juntos, es de no creerlo ! gracias amor por aguantar mis momentos de locura !! Pero si me hubieras agarrado más joven… no creo que me hubieras aguantado! Y ustedes que opinan?», se puede leer en la publicación de la cuenta oficial de Instagram de Carlos Vílchez. Cabe resaltar que el actor cómico también publicó una historia de la romántica cena que tuvo al lado de su pareja Melva Bravo como celebración por los 5 años de relación.

Usuarios lo respaldan

Tras la publicación de Carlos Vílchez celebrando su quinto aniversario con su pareja Melva Bravo, muchos internautas en redes sociales respaldaron el amor que ambos tienen. Incluso, los usuarios señalaron que «el tío Vílchez es un bravo de bravos». Fuera del personaje que él mantiene en la pantalla chica, siempre ha dejado en claro el amor que siente por Melva Bravo, pues el tiempo que han pasado juntos es sinónimo de ello.