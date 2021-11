Carlos Vílchez luce más ‘templado’ que nunca de su pareja: “Gracias por soportar 3 años a este Run Run”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El cómico dedicó una publicación muy romántica para su pareja y además compartió algunas fotos de sus viajes juntos.

Carlos Vílchjez demostró su lado romántico y dedicó un post para su pareja junto algunas fotos de sus viajes y le agradeció por todo este tiempo: “Muchas fotos muchos recuerdos, siempre juntos… gracias por soportar 3 años a este Run Run”, escribió.

NO LE PIDIÓ MATRIMONIO

Hace meses atrás el cómico le pidió matrimonio a su pareja Melva Bravo, durante un sketch del programa de JB. Vílchez desmintió que lo que se haya visto en el programa, haya sido real y aseguró que todo fue parte del show.

“Fue una actuación, lo hizo el personaje, pero no Carlos Vílchez”, indicó. Además pidió a todos sus seguidores que lo dejen tranquilo con el tema: “Pido al público que me deje tranquilo, que todavía no me condenen”, sentenció.

“Qué raro….¿por qué se alegran cuando uno se casa?»

El cómico sorprendió a todos sus seguidores con esta curiosa pregunta en su cuenta de Instagram tras pedir la mano a su novia.

Carlos Vílchez se pronunció en su red social luego de que le pidiera la mano a su pareja, aprovechó para preguntar a sus seguidores: “Qué raro… ¿por qué se alegran cuando uno se casa?”, escribió.

Mira también: Juan Víctor: Andrea San Martín le habría pedido prueba contra el virus para poder ver a su hija