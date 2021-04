Carro donde se escondió Yahaira Plasencia era de policía

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tras el video viral donde se ve a Yahaira Plasencia esconderse en la maletera de un auto para evitar la fiscalización de la fiesta clandestina que realizó y terminar siendo descubierta por la policía, ‘Magaly TV, la firme’ reveló nuevos detalles que indican que el vehículo donde la cantante estaba escondida no era de su propiedad, sino que le pertenecía a otra persona.

Mira además: Magaly se burla de disculpas de Yahaira: «Intentó llorar, pero no le salió»

Y es que la salsera nunca llegó a la comisaría de la zona, ni apareció en el parte policial de la intervención. El auto donde fue descubierta es propiedad de un funcionario vinculado al Ministerio del Interior, llamado Daniel Francisco Molina López, quien sería un mayor en retiro de la PNP.

“¿Por qué Yahaira Plasencia estaba escondida en una maletera, más exactamente en un BMW? ¿A quién le pertenecía ese auto?, ¿por qué Yahaira no figura en el parte policial? Qué tal vara y nosotros que pensamos que la vara se le había acabado con Farfán, pero no. Tremenda vara (…) ¿Por qué Yahaira fue cuidada, escoltada y sacada de ahí salvo esa imagen que alguien la deslizó y la grabó, porque de lo contrario no habría ninguna sola imagen que vincularía a la salsera con esa fiesta privadita”, comentó Magaly Medina.

¿HAY MÁS VIDEOS?

Tras el escándalo que causó, la salsera se comunicó con la conductora de ‘Mujeres al mando’ Thais Casalino, donde cuenta que la trataron muy mal tras la intervención de la Policía Nacional del Perú a la vivienda donde celebraba su onomástico, donde el distanciamiento social y las mascarillas brillabas por su ausencia.

“Todos se preguntan ¿por qué no fui a la comisaría? ¿Por qué no me llevaron los policías? si supuestamente yo me escondí en esa maletera, ¿por qué no me sacaron de allí en vez de abrir y cerrar la cajuela? Solo me grabaron como tal. Yo hablaré cuando terminen de salir todas las imágenes, pero lo peor es que fueron muy malos conmigo”, fue el mensaje que le envió a la periodista.

Hasta el cierre de esta edición Yahaira indicó que se pronunciará cuando terminen de salir todos los videos de su fiesta de cumpleaños pues, al parecer, existirían más imágenes de lo que sucedió aquella noche.