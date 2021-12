Casi 20 millones ya tiene sus dosis de la vacuna contra el covid-19

Compartir Facebook

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que nuestro país superó el 70% de la población objetivo vacunada contra el covid-19 con las dos dosis. Este porcentaje equivale a 19 millones 756,304 personas mayores de 12 años que han sido protegidas para evitar las formas más severas de infección del virus.

“Ya hemos pasado el 70% de la población objetivo vacunada, algo que parecía imposible alcanzar a principios de año, pero la fuerza de los trabajadores y la colaboración de una importante sector de la ciudadanía ha logrado esto. Podemos derrotar la pandemia para volver a una mejor normalidad con nuestra familia, para abrazarnos como lo hacíamos en algún tiempo”, expresó el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Sobre las nuevas disposiciones que establecen que las personas mayores de 18 años sin carné de vacunación completa no podrán ingresar a espacios cerrados, recalcó que estas medidas no son inconstitucionales, sino que, por el contrario, se han dado para proteger la salud de todos los peruanos.

ES CONSTITUCIONAL

“Las medidas dictadas por el Gobierno no son para molestar a nadie, no son para incomodar a las personas, sino para cuidarnos y protegernos colectivamente entre todos. No es inconstitucional. Más de 63,000 personas que tenemos hospitalizadas no están vacunadas y solo 4,000 están vacunadas; es decir, el 80% de las personas hospitalizadas y también las que se encuentran en cuidados intensivos no están vacunadas con las dos dosis”, agregó.

Destacó que el Perú se ubique entre los cuatro países de América Latina, después de Brasil, Colombia y Argentina, con mayor cantidad de vacunados por población. Con esta cobertura, el país está más cerca de lograr la meta de vacunar al 80% de la población objetivo (28 millones 24,254) correctamente inmunizada al cierre del presente año, sobre todo en un escenario favorable en regiones como Ica (81.5%), Áncash,(78.4%), Tumbes (74.4%) y Arequipa (74.1%), que están cada vez más cerca de alcanzar la meta. La situación es igual de positiva en Lima Metropolitana, donde Lima Centro presenta una cobertura en dos dosis de 76.4%; Lima Norte, 75.5%; Lima Sur, 75%; y Lima Este, 74.3%.

El dato: Minsa hizo un llamado a la ciudadanía para que se proteja completando sus dosis contra el para estar preparados para enfrentar una posible tercera ola pandémica.

