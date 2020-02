Casi lista directiva de nuevo Congreso

La presidencia y la mesa directiva del nuevo Congreso ya estaría definida, tras conocerse la alianza de las bancadas de Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú (SP), a la que se sumarían los representantes del Partido Morado (MP) y de Unión por el Perú (UPP).

Ya se habría decidido, cuando aún no se conocen los resultados oficiales de las elecciones del pasado 26 de enero, que el populista y ex congresista, Manuel Merino de Lama será propuesto por la bancada de AP, que fue la más votada y es la más numerosa con 25 integrantes.

La primera vice-presidencia sería ocupada por el también ex congresista y ex procurador, Omar Chehade, cabeza de lista de APP, aunque también podría ir en ese cargo Carmen Omonte. En la segunda vice presidencia iría Rennan Espinoza, de SP y ex congresista toledista.,

La tercera vice presidencia no está definida aún, y por ese puesto pujan las bancadas del PM y la UPP, aunq ue esta última ya se habría fraccionado entre los que siguen al encarcelado Antauro Humala y los que están con el fundador de UPP, José Vega Antonio.

PRESIDENCIAS

Las bancadas también ya negocian la distribución de las presidencias en las comisiones del Congreso, y Chehade podría presidir la comisión de Constitución si no queda como primer vicepresidente. APP también reclama la comisión de Presupuesto.

UPP ya ha propuesto al ex contralor Edgar Alarcón para la presidencia de Fiscalización, pero ya se le habría cuestionado por los problemas legales que afronta por su papel en la Contraloría, de la que fue echado por irregularidades en su gestión.

Podemos Perú también propuso a Daniel Urresti para presidir la Comisión de Defensa, pero otro general, Otto Guibovich, de AP, sería el indicado para encabezarla.

EL DATO

Fuerza Popular ha decidido no postular a ningún cargo en la Mesa Directiva, porque será integrada por bancadas que apoyan al gobierno.