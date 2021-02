“Casi me da un derrame”: Susy Díaz sufre tras recaída de Florcita por el virus

Compartir Facebook

Florcita Polo preocupó a sus seguidores al contar que ella y su esposo habían contraído el temible virus. Recientemente reveló que sigue teniendo secuelas. Susy Díaz, su madre, sufre por este hecho.

“Tuve una recaída, de un momento a otro me empezó a doler la espalda, me agitaba, entonces tengo que estar en cama, en reposo. El virus ha dejado secuelas y tengo que descansar. Ya pasé los 15 días, pero tengo pocas defensas, y eso hace que me tumbe”, señaló.

Al estar estas palabras, Susy Díaz se mostró bastante afectada y contó los duros momentos que pasó al enterarse del estado de salud de su hija.

“Ayer sentí al voz de Florcita muy mal. Del policlínico fueron y gracias a Dios que con el oxímetro mi hija estaba saturando normal, 98%. Ya estaba volviéndole en olor, el sabor de la comida, es un proceso y ayer la sentí mal”, dijo.

La excongresista contó que cuando se enteró de los males de Florcita se puso muy mal y “casi le da un derrame”.

Estaba en una reunión de trabajo cuando me enteré. Yo me puse ayer mal, casi me da un derrame cerebral. Yo no puedo tener preocupaciones, y justo estaba reunida con una amiga, y me dijo que me tranquilice”, agregó.

