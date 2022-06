“Casi se va encima de él”: Flor Polo cuenta crudo episodio con Néstor Villanueva y su hijo de 10 años

Compartir Facebook

Flor Polo llegó al set de Magaly TV La Firme y reveló detalles desconocidos de su relación con Néstor Villanueva. Como se sabe, la hija de Susy Díaz lo ha acusado de ser “agresivo”.

“Ese daño lo está haciendo a mis hijos, no a mi”, ha dicho la hija de Susy Díaz en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’.

La hija de Augusto Polo Campos reveló que su aún esposo la agredía física y psicológicamente, y ampays en televisión nacional demuestran lo agresivo que fue en distintas oportunidades con ella en plena calle.

“Mis hijos son los que se sientes afectados por todo esto, él debería pensar en ellos, esos niños que lo veían como héroe al señor Néstor ahora no quieren ni verlo”, continuó.

En otro momento, Magaly Medina le preguntó a Flor Polo si su hijo mayor habría intentado detener a Néstor Villanueva.

“Sí, un día casi se va encima de él y yo le dije ‘no hijo, no pasó nada’. Ese niño de 10 años ha visto muchas cosas. Ha ido al psicólogo y ha contado toda la verdad (…) el señor Néstor sabe todo lo que ha pasado, no es que yo un día me levanté de la cama y dije nos separamos, yo ya aguanté por mucho tiempo”, acotó.

Flor Polo confiesa que Néstor le decía que nadie la iba a querer por tener hijos

La engreída de Susy Díaz recordó episodios lamentables de su relación con el cantante Néstor Villanueva con quien se encuentra en una batalla legal para que le de el divorcio tras rumores y pruebas de infidelidad.

Lady Guillén fue quien se encargó de entrevistar a Flor Polo y expresar los malos ratos que vivió con Néstor, incluso recordó que el cantante le dijo que nadie le iba hacer caso por tener hijos.

“En realidad era cuando teníamos problemas. Cuando teníamos problemas me decía eso”, comenzó diciendo Florcita.

Y es que en el transcurso de los meses han habido testigos de como Néstor trataba a Flor hasta la propia mejor amiga salió a hablar y confesar que Néstor la trataba como empleada más no como esposa.

.“Yo seguía ahí, seguía ahí, porque tenía miedo de irme, de que nadie me quiera, de que nadie esté conmigo, porque tenía miedo de estar sola. Me aferré mucho a él y no di mi brazo a torcer”, agregó la hija de Augusto Polo Campos con lágrimas en los ojos.

