Caso Odebrecht: Otra bronca por Alan García

El desaparecido ex presidente Alan García ayer volvió a ser el centro de discusión luego del primer interrogatorio al ex jefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien reiteró que su empresa dio un aporte de 200 mil dólares a la campaña electoral de Alan García, que fue entregado a Luis Alva Castro.

Barata, según se supo, reafirmó que Alva Castro se presentó como “intermediario” de García, pero al ser consultado si el finado ex presidente sabía o estaba enterado del aporte, respondió que “entendía” que debía estar al tanto del aporte a su campaña electoral del 2006, en la cual fue electo por segunda vez.

Erasmo Reyna, abogado del Partido Aprista, reveló desde Curitiba, Brasil, que Barata dijo “que Alan García nunca le solicitó ningún dinero ni a él ni a Odebrecht, nunca le expresó agradecimiento alguna y que no tiene certeza que los recursos entregados a Alva Castro hayan sido destinados al partido”.

Estas afirmaciones fueron acogidas por la dirigencia del Partido Aprista, y en un comunicado expresaron “las declaraciones, por tercera vez, del señor Barata ratifican y reafirman la inocencia de nuestro presidente mártir Alan García Pérez“. En el Congreso, los parlamentarios Jorge del Castillo y Mauricio Mulder coincidieron en reiterar la inocencia del desaparecido ex mandatario.

VELA RESPONDE

Desde Curitiba, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, al ser consultado por la euforia de los apristas, se señaló que “no es cierto” que Barata, haya exculpado al ex presidente García.

“Eso no es verdad. Son versiones políticas ajenas a la parte técnica”, respondió Vela e indicó que Barata fue “bastante riguroso” en sus respuestas. Agregó que ha corroborado “plenamente” la tesis que maneja el Ministerio Público sobre los aportes al Partido Aprista en el 2006.

“Categóricamente debemos decir que el señor Barata ha cumplido con responder a todas las preguntas, se está sometiendo a la justicia peruana en todo el sentido de la palabra”, subrayó.

EL DATO

Según el PAP, Barata “respondió categóricamente” que: ‘Alan García nunca me solicitó ningún apoyo económico, tampoco me agradeció por algún tipo de ayuda, tampoco me insinuó algún acto ilícito’.

Falta precisar entrega de 100 mil dólares

Barata indicó que, con dinero de la Caja 2, entregaron cien mil dólares para la campaña de García. A Alva Castro, que tenía el código Laque, le dieron 60 mil dólares y otros 40 mil entregó en un local de campaña del Apra, en la avenida Arequipa de Lima. No precisó cómo se entregaron los otros cien mil dólares.

Alva Castro tiene impedimento de salida del país y el fiscal Amenábar, el mismo que precipitó el suicidio de Alan García, afirma que en la rendición de cuentas ante la ONPE, el PAP reportó S/ 3 millones de “ingresos y egresos”, lo cual necesita una explicación coherente.

De acuerdo a la página “Aportes limpios” de la ONPE, Alva Castro donó S/55.750 a la campaña del 2006.y ha reafirmado que no gestionó ni recibió dinero de Odebrecht.