Cassandra resalta gran trabajo de padre de Deyvis Orosco: “Eres un gran hombre”

La hija de Jessica Newton compartió en redes sociales una imagen de Deyvis junto a su pequeño para resaltar su gran trabajo de padre.

Cassandra y Deyvis siguen enterneciendo las redes sociales con su historia de amor y con la familia que formaron con la llegada del pequeño Milan. Ellos están viviendo los primeros días de padres primerizos y están más que emocionados con su bebé.

Sin embargo, lo más importante en esos primeros días es que ambos puedan apoyarse dado que la madre no se recupera tan rápido luego de dar a luz. Y eso es exactamente lo que está haciendo Deyvis Orosco con Cassandra y ella quiso resaltar su trabajo.

“Una frase que me va a marcar el resto de mi vida pero sobre todo que me sigue demostrando el gran hombre que eres. Baby Milan come cada dos horas y por ello he estado descansado poquito, más que nada por ser mami primeriza y querer que todo este perfecto para él”, inició diciendo la hija de Jessica Newton.

“Hoy @deyvisorosco me miro y me dijo: ‘Amor, es trabajo de dos, descansa mientras yo lo cuido’. No me imagino compartiendo mi vida y esta experiencia con nadie más. Eres un hombre increíble, te amo”, agregó Cassandra para cerrar las lindas palabras que le dedicó al padre de su pequeño Milan.

El ‘bombón de la cumbia’ compartió en redes sociales la noticia de que el pequeño Milan llegó al mundo, y ya se convirtió en padre junto a Cassandra.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de LaMadrid expresaron en más de una ocasión la emoción que sentían por poder pronto conocer al pequeño Milan. Ellos ya habían compartido en redes que estaban contando los días y las horas para que Cassandra entre en labor de parto.

Y llegó finalmente el día, pues Deyvis compartió en redes, con una tierna fotografía, la llegada de Milan al mundo. El ‘bombón de la cumbia’ compartió una imagen de su brazo derecho, en el que se podía ver estampado el piecito del pequeño Milan.

Pero eso no fue todo, sino que Deyvis acompañó la tierna fotografía con un texto aún más conmovedor. “Bienvenido Hijo. ¡¡¡MILAN OROSCO SANCHEZ DE LAMADRID!!! Gracias Dios, Gracias papá. ¡¡Desde hoy caminaremos Juntos!!”, escribió el ‘bombón’ en su cuenta oficial de Instagram.

