Cassandra Sánchez se sincera: “Aprendí jergas con Deyvis”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

A sus 28 años de edad, Cassandra Sánchez De Lamadrid, la futura esposa del cantante Deyvis Orosco, tiene claro lo que quiere para su vida. En conversación con diario Karibeña, la engreída de Jessica Newton nos revela que está cansada de los prejuicios y los pensamientos machistas que abundan en nuestra sociedad.

También puedes ver: Nicola se queja porque Perú no lo apoyó en competencia y ‘Peluchín’ responde: “¿Qué le pasa?”

-Siempre has estado ligada al mundo de la belleza ¿eso te llevó a animarte a lanzar un colágeno?

Hace un año, conversando con Deyvis, le dije que me gustaría crear una plataforma que las personas puedan brillar de adentro hacia afuera, me dijo que le gustaba una plataforma que se llame Shine, que significa brillo en inglés. Así es como nace Shine Collagen, que es el primer producto que lanzo en alianza con Vera Biotrade y se venderá en mi tienda virtual @casemazestore.

-¿Ese espíritu emprendedor viene de parte de tu mami?

Mi mamá me dio todas las herramientas y me enseñó a ser una mujer que siempre está lista para ir por cualquier reto. Y para emprender este nuevo emprendimiento Deyvis fue el que me dio el empujoncito de no solo ser la cabeza de este proyecto, sino estar al frente de esto.

-Ambos se dan la mano…

Las personas tienen un concepto erróneo de lo que debería ser una relación. Uno no debe buscar al príncipe azul. Una tiene que desarrollarse, sentirse plena para buscar a otra persona y formar un gran equipo.

Cuando uno empieza una relación muchas personas piensan que al estar en pareja no tienen derecho a seguir soñando y el éxito de una relación es que tu pareja sea tu mayor motor. Las nuevas generaciones se tienen que enfocar en apoyarse unas a otras y dejar pensamientos machistas. Una mujer tiene que ser y ver cuál es su rol. Me molesta cuando la gente critica a las amas de casa y deben de saber que es sumamente difícil ser una ama de casa, tenemos que eliminar los prejuicios.

-¿Y es cierto que antes de la pandemia no sabías preparar arroz?

(Risas)… Yo no cocinaba nada antes de la pandemia y Deyvis me enseñó a preparar arroz, el pobre se ha tenido que comer todo tipo de arroces, salados, cuajados ja, ja, ja, ja. Y estos experimentos culinarios, poco a poco abrieron en mí este sentimiento de querer aprender más, y hoy cocino mejor que él.

-¿Ya tiene fecha para su boda?

Estos meses nos han dado tiempo para pensar y ver cuándo queríamos dar el sí oficial. Cuando tengamos más detalles se los contaremos, porque cuando uno es feliz quiere compartir esa felicidad con los demás.

-¿Sueñas con ser una mamá joven?

A mí me encantaría ser mamá. Siento que es algo que me saldría innato porque desde que estaba en el cole me gustaba trabajar con niños y siento que cuando llegue (un bebé) va a ser muy feliz para ambos.

-¿Cuál fue tu primera chamba?

Mi primer trabajo fue a los 18 años, como soporte del equipo comercial de una editorial, trabajé en proyectos grandes y me nutrió muchísimo. Años más tarde, mi mamá compra el Misss Perú e ingreso como su socia. Hoy estoy como asesora externa de la plataforma digital de la organización y a su vez en mis emprendimientos. Además, veo el tema comercial de las empresas de Deyvis.

-¿Y a ustedes les chocó la convivencia?

No me chocó porque él y yo, antes de tener una relación de forma amorosa, fuimos buenos amigos. Conversábamos de todo y eso nos ayudó a que no sea difícil la convivencia. Conocíamos nuestras manías y nada nos agarró de sorpresa.

-La fama de ‘coqueto’ que tenía Deyvis ¿hizo que pensaras dos veces un romance con él?

El hecho de ser la hija de Jessica Newton me enseñó que siempre hay una persona de la que todo el mundo comenta y detrás de ese personaje está la persona en sí. Y yo conocí desde el día uno a esa persona, me encontré con este chico noble, trabajador, conocí a su familia y me enamoré más.

-¿Cómo es el trato con tu suegra?

A mi suegra la quiero muchísimo, mucha gente habla del por qué no publico fotos con ella pero olvida que a la mami y al hermano de Deyvis les ha gustado mantenerse al margen, porque no les gusta ser figuras públicas. No desean ser expuestos en redes sociales, es algo que ya lo hemos hablado y lo respeto. Tenemos millones de fotos juntos pero eso lo guardamos para nosotros.

-¿Cuándo iniciaste tu relación con Deyvis te molestó los prejuicios de la gente?

Estos mensajes vienen de un lugar de prejuicio que no se han dado el tiempo de conocerme a mí o Deyvis. Quizá nunca cambien de parecer porque viven hace tiempo en eso y no me toca como persona darles evidencias que están equivocados. Yo siempre me esforzaba en ver que mi relación esté bien.

-Muchos creen que porque ser hija de Jessica Newton eres una chica sin calle, ¿tienes tus ‘jeringas’ como se dice en el argot popular?

La verdad es que no, porque cuando era niña mi mamá estaba muy metida en el tema de la etiqueta y teníamos una institutriz que nos enseñaba a sentarnos en la mesa, tener modales, hablar con propiedad. Nosotros no tuvimos ese lado de jergas ni de lisuras, pero si he aprendido varias de Deyvis (risas), pero en sí no soy una persona de jergas.

-¿Y en esa época no te provocaba romper las reglas?

Mi madre nos inculcó normas en cuanto a etiqueta, pero siempre nos dejó hacer nuestra esencia. Mi hermano es ingeniero, mi hermana psicóloga, yo estudio marketing y nos ha dejado desarrollarnos porque era parte de quienes éramos. Ahora somos adultos y no tenemos nada que reprocharle a mi madre ni a mi padre.

MIRA TAMBIÉN: Macarena Gastaldo asada con Lesly Castillo: “No seas conchuda”