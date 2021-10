Cassandra Sánchez causa dudas sobre su embarazo: «Vamos camino a convertirnos en 5»

Compartir Facebook

La muy querida Cassandra Sánchez dejó a más de uno con la duda e intriga sobre su embarazo pues junto a Deyvis Orosco la parejia se ha mostrando bastante emocionada a vísperas de dar a luz.

Una publicación en sus redes sociales abrió la posibilidad de que Cassandra este esperando gemelos lo que alertó a sus seguidores al querer confirmar esta noticia, pues la hija de Jessica Newton escribió que ‘pronto serían 5’.

«Y pensar que en esa época éramos 3, ahora vamos camino a convertirnos en 5», se lee en la descripción del video de Cassandra Sánchez donde se le aprecia junto a su novio, el cantante Deyvis Orosco y su mascota Huacatay.

Cassandra ha tratado de mantener en la medida de lo posible la privacidad de su embarazo sin embargo, diversas sesiones han evidenciado la hermosa etapa que esta viviendo la próxima esposa de Deyvis por lo que no dudó en compartirlo con todos sus fans quienes siguen de cerca el proceso de su embarazo.

A raíz de esa misteriosa publicación Cassandra se mantuvo más activa en las redes y aprovechó para aclarar las dudas de diversos cibernautas que se habían hecho la idea de unos posibles gemelos Orosco Newton.

La figura pública negó rotundamente que esté embarazada de dos bebés y contó que adoptará una nueva mascota que la emociona por eso hizo alusión que serían 5 en la familia.

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, contó estar emocionada con la llegada de su primer nieto, fruto de la relación de su hija Cassandra Sánchez LaMadrid y el popular cantante de cumbia Deyvis Orosco. Incluso, afirmó que no le molesta que le digan “abuela”.

“Este chiquitín que está a punto de llegar me tiene ilusionada, es una alegría distinta. Cassandra ha llevado un embarazo muy feliz. Yo siempre digo no he perdido una hija, he ganado un hijo con Deyvis. El paso de ser mamá a abuela es algo totalmente distinto, ya no me toca corregir sino disfrutar y engreír. No tengo problema con mi edad, tengo 55 años y a mi edad he alcanzado las metas de mi vida, esta nueva etapa la espero con ilusión”, declaró.