¡Contando los días! Cassandra Sánchez comparte un emotivo mensaje en redes a días de dar el ‘Sí’

Cassandra Sánchez usó sus redes sociales para expresar un emotivo mensaje a su madre a días de casarse con Deyvis Orosco, y es que la engreída de Jessica Newton se encuentra emocionada y sensible por dar este paso importante en su vida.

Es así que la pareja de cantante de cumbia a través de una publicación tomó como ejemplo de un matrimonio real a su madre quien hace años comparte una vida con Fernando Sánchez de Lamadrid.

Emocionada a más no poder

Cassandra Sánchez viene viviendo sus últimos días de novia de Deyvis Orosco para pronto convertirse en su esposa, es por ello que la empresaria ha usado sus redes sociales para expresar la emoción que siente de dar este nuevo paso y nada mejor que tomar como ejemplo a las mujeres que la formaron.

La exmodelo recalcó que solo faltan 18 días para este gran acontecimiento y agradeció todo el apoyo y todos los deseos que le han dedicado sus familiares y seguidores quienes se han mostrado alegres por esta nueva etapa en la relación de Cassandra y Deyvis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cassandra Sanchez De Lamadrid (@casemaze)

«Los amo @jessicanewtonofficial_ , son el vivo ejemplo de que un matrimonio puede ser una gran historia de amor», empezó diciendo Cassandra sobre su madre y su padre.

Como se sabe el esposo de Jessica si bien es cierto no es el padre biológico de Cassandra desde que llegó a su vida asumió el papel de padre por lo que Cassandra presumió la bonita familia en la que creció.

«Forjada con respeto, honestidad, amistad y muchaaa felicidad siempre mostrando con el ejemplo», dijo sobre el matrimonio de su madre.

Junto a esta descripción se pudo notar las fotografías de su madre de cuando se casó y a su lado estaba ella, Cassandra siendo todavía una niña y en la siguiente foto se aprecia como bailó con Fernando y sabía que sería un excelente padre.

Mira también: “Tristeza ver cómo se comportan”, Carlos Cacho apenado por escándalo en inauguración de Mall Aventura Plaza de SJL

Es así que diversos seguidores no dudaron una vez más en llenarla de elogios en su publicación por mantener una relación basada en el respeto y admiración.

«Mucho amor, respeto y fe que todo saldrá bien en cada paso que des», » Todo llega en el momento indicado», «Solo piensa en tu felicidad y tu bendición es lo único que debe importar», «Que lindas madre e hija y siguen siendo bellas por siempre», fueron algunos de los mensajes.

Magaly la critica

La conductora del programa de espectáculos, Magaly Medina, captó a la empresaria en la fiesta de su hijo. Por tal motivo, en el informe presentado, la “Urraca” enfatizó el notorio aumento de peso que ha sufrido Cassandra Sánchez. Además, sostuvo que “no la ve brillar” y que debería “verse bien”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Deyvis Orosco (@deyvisorosco)

“Yo definitivamente me quedo con la Cassandra de antes. Porque no la veo brillar, la veo bastante descuidado. Yo la he visto, es una chica muy guapa, regia. Peor ahora es como si s e hubiera abandonado. Porque cuando uno baja la autoestima, no te quieres tanto. (…) Tienes que verte bien, no estás en el papel de mamacha o nana de tu hijo. Las mamás también somos mujeres y tenemos que brillar”, comentó en su programa.

Mira también: ¿Se viene la bomba? Alejandro Restrepo y su mensaje sobre posible llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima

De igual forma, criticó el look que lució la empresaria. “Yo no creo que ella se sienta muy feliz así, teniendo que usar esos pantalones anchos, esos sacos que parecen una carpa. Ahora le llaman ‘oversize’ todo, pero la moda oversize a veces nos ayuda a proteger nuestros pequeños defectivos, pero ella es una mujer joven (…) Con el pelo todo amarrado como si no tuviera en casa una secadora de pelo. Te haces el pelito o te vas a la peluquería en la esquina de tu casa”, sostuvo la polémica “Urraca”.