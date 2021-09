Cassandra Sánchez molesta porque la cuestionan por no subir fotos con la mamá de Deyvis Orosco

Compartir Facebook

La hija de Jessica Newton se mostró bastante incómoda ante la pregunta de un usuario en donde la cuestionaban por no publicar fotos con la familia Orosco.

Un usuario molestó a Cassandra Sánchez, la novia de Deyvis Orosco, al preguntarle porqué ni la mamá ni el hermano del ‘Bombón’ aparecían en fotografías junto a ella. “¿Por qué no hay fotos con tu suegra y tu cuñado? Raro ¿no? Por parte de Deyvis”, preguntó el usuario.

Cassandra se mostró bastante incómoda por tener que responder esa pregunta de la que ya había hablado más de una vez. Asimismo cuestionó el mal pensamiento y la mala onda que tenía la persona al hacer la pregunta.

“No es raro para las personas que: 1. No piensan mal automáticamente. 2. Siguen la carrera de Deyvis hace mucho tiempo. 3. Siguieron la carrera de mi suegro. 4. Han visto mi respuesta una y otra vez a esta pregunta”, inició Cassandra con su respuesta.

“Pero para dejarlo claro nuevamente, aquí va otra vez: A mi suegra no le ha gustado aparecer o exponerse desde la época en la que el papá de Deyvis era famoso, siempre ha decidido mantenerse al margen. Tanto ella como mi cuñado nos han pedido respetar su privacidad y que no subamos fotos ni contenidos con ellos en redes sociales. Esto no quiere decir que no compartamos momentos lindos juntos o que no tengamos fotos juntos, todo lo contrario, mi casa tiene varias imágenes hermosas”, continuó.

“No tiene nada de raro”

La hija de Jessica Newton reveló la razón y dijo que no hay de raro en eso, sino más bien que ella está respetando la privacidad de la familia de Deyvis Orosco. “Entonces no, no tiene nada de raro. Se llama respeto y solo porque la gente o público general pretenda ‘exigir’ que algo se haga, nosotros siempre vamos a respetar los deseos de nuestra familia aunque eso signifique tener que soportar los comentarios llenos de prejuicios tóxicos que he visto en varias personas”, señaló.

Cabe resaltar que ella y el ‘bombón de la cumbia’ revelaron hace pocos días que se convertirán en padres. La parejita parece tener una relación muy estable y feliz.

