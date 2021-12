Cassandra Sánchez: “No puedes criar a tus hijos como te criaron tus padres”

Compartir Facebook

Los recientemente papitos Cassandra Sánchez de la Madrid y Deyvis Orosco celebraron el primer mes de su bebé Milan; sin embargo, luego llamó la atención las palabras de la mamita, quien desde su cuenta oficial de Instagram escribió:

“Quería dejarles una frase que me ha marcado y tendré en cuenta durante el resto de mi vida. No puedes criar a tus hijos como te criaron tus padres. Ellos te criaron para ser parte de un mundo que ya no existe. Fuerte pero real, se las dejo para que analicen”, escribió la empresaria.

Por otro lado, la hija de Jessica Newton, compartió con sus seguidores la noticia que su bebé ya pasó por el pediatra para su respectivo chequeo.

“Fue un día de cambios para baby Milan. La pediatra nos dijo que a partir de ayer, él ya podía dormir de corrido y elegir cuándo despertarse para comer. Como mamá esto me hace sentir muy bien porque no solo el gordo ha subido 1.1 kg en un mes sino que ha crecido 4 cm. La pediatra nos ha felicitado. Sin embargo, ahora que duerme de corrido le ha costado durante el día acoplarse a su nuevo horario. Esto hace que esté muy despierto, aunque cansadito”; comentó ante sus seguidores.

Cassandra resalta gran trabajo de padre de Deyvis Orosco: “Eres un gran hombre”

“Una frase que me va a marcar el resto de mi vida pero sobre todo que me sigue demostrando el gran hombre que eres. Baby Milan come cada dos horas y por ello he estado descansado poquito, más que nada por ser mami primeriza y querer que todo este perfecto para él”, inició diciendo la hija de Jessica Newton.

“Hoy @deyvisorosco me miro y me dijo: ‘Amor, es trabajo de dos, descansa mientras yo lo cuido’. No me imagino compartiendo mi vida y esta experiencia con nadie más. Eres un hombre increíble, te amo”, agregó Cassandra para cerrar las lindas palabras que le dedicó al padre de su pequeño Milan.

