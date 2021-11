Cassandra Sánchez quiere dar a luz por parto natural: “Quiero vivir toda la experiencia”

Compartir Facebook

La hija de Jessica Newton habló en el programa ‘En boca de todos’ y aseguró que quiere tener a su pequeño Milan por parto natural.

Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco están más que ansiosos de poder pronto conocer y tener en brazos a su pequeño hijo Milan. Ambos han expresado que están emocionados por la llegada del bebé, y ahora Cassandra se animó a dar más detalles al respecto.

Cassandra reveló que tiene muchas ganas de vivir la experiencia completa del embarazo y por esa razón, decidió dar a luz por parto natural. Ella solo está esperando a que el pequeño Milan quiera nacer porque ya está posicionado.

“Ya está posicionado, todo depende de cuándo él (Milan) quiera salir. La verdad es que yo quiero vivir toda la experiencia, quiero vivir el hecho de estar embarazada y cumplir todo el embarazo y darlo de manera natural”, señaló.

Asimismo, Cassandra resaltó lo importante que es tener a Deyvis a su lado como pareja, por todo el apoyo que él le brinda. “La verdad que tengo suerte que él me escuche, sobre todo a la hora que yo le digo lo que estoy sintiendo, siempre está ahí para apoyarme y ahora, Dios mediante, queremos que sea parto natural”, finalizó.

El ‘bombón de la cumbia’ dejó unas tiernas palabras en sus redes sociales dedicadas a su pequeño hijo Milan, que pronto llegará al mundo.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de LaMadrid han expresado más de una vez lo emocionados y felices que están por el bebé que pronto llegará al mundo. Ellos celebraron su baby shower a lo grande y revelaron que Milan será un bebé muy querido en la familia.

Ambos padres han compartido en redes lo que sienten con respecto al pronto nacimiento de su bebé. Deyvis dejó un tierno mensaje para Milan, señalando que aunque aún no lo conoce, ya está trabajando duro para que nunca le falte nada.

“Aun no llegas y ya estas motivándome a trabajar más fuerte, me has dado una nueva inspiración Milan. Mientras yo esté aquí, jamás te faltara nada ni a ti ni a mamá. ¡Contando las horas/días para conocerte!”, escribió el ‘bombón de la cumbia’.

Por su parte Cassandra también expresó sus sentimientos hacia el pequeño bebe que lleva en su vientre. Ella está igual de ansiosa que Deyvis por conocer al pequeño Milan y de una vez tenerlo en brazos.

“Así de felices andamos esperando a Baby Milan ¿Quedarán horas? ¿Quedarán días? Solo él sabe cuándo decidirá salir a hacernos los papis más felices del mundo”, señaló Cassandra.

