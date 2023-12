Cassandra Sánchez revela una acción que hizo Deyvis Orosco: «Fue el acto de amor más grande»

Deyvis Orosco es un reconocido cantante de cumbia que hace poco se casó con la empresaria Cassandra Sánchez. En una entrevista, la esposa del ‘Bomboncito de la Cumbia’ cuenta el acto de amor más grande que hizo su pareja.

¡Un gran acto de amor para Cassandra!

Los recién casados, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez, llegaron al programa de La Chola Chabuca para contar algunos detalles sobre su relación como pareja. En un video que se hizo viral en internet, la esposa del cantante cuenta las razones por la cual él no deseaba casarse.

Cassandra va contando que cuando se conocieron y decidieron iniciar una relación amorosa. Deyvis Orosco fue muy honesto con ella y le dijo que no deseaba casarse en un futuro, explicando las razones.

«Cuando nos conocimos, me dijo: ‘Yo no me quiero casar. Mis padres fueron muy felices, mi casa siempre fue unida y el matrimonio nunca fue parte de eso’. Yo nunca había pensado en enamorarme tanto», comenta la empresaria.

Luego, comenta que no vio necesario formalizar legalmente para definir su relación: «El amor no se condiciona y dije bueno, si tengo el amor de mi vida al lado y sé que quiero pasar el resto de mi vida con él. No necesito un papel».

Al pasar de los años, Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco ya vivían juntos. Cuando un día el cantante de cumbia le comenta a la empresaria que quería conversar con ella. «Se acerco y me dijo: ‘La conversación que tuvimos algunas vez, ya no es’. Así pasó el tiempo y me pidió matrimonio», cuenta.

«Ese es el acto de amor más grande que él ha hecho en toda su vida», termina contando la empresaria y actual esposa de Deyvis Orosco. Ambos muy felices y agarrados de la mano en el programa de La Chola Chabuca.

Deyvis Orosco totalmente enamorado

Por medio de las redes sociales, Deyvis y Cassandra fueron compartiendo poco a poco fotografías y videos sobre su bella e íntima boda. Hace unos días, el cantante de cumbia compartió un tierno video donde recopila varios videos sobre su unión civil.

En el video, se puede apreciar cada momento importante de la boda civil de la pareja. Además, de las fotografías de los recién casados, con la familia y amigos. Deyvis Orosco escribió en el video un bello mensaje y de música de fondo se escucha el tema ‘Bonsai’ del músico: «Y de pronto de casas con el amor de tu vida».