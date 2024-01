¡Anuncia nuevo trabajo! Cassandra Sánchez se luce como profesora y seguidores la aplauden en nueva faceta

Cassandra Sánchez se encuentra emocionada por su nueva faceta como profesora y es que la ahora esposa de Deyvis Orosco contó a través de sus redes que vuelve al colegio del que alguna vez fue alumna.

La hija de Jessica Newton no dudó en compartir con sus seguidores su primer día en el exclusivo centro educativo de La Molina pues ahora hace y enseña a los más pequeños lo que más le gusta hacer y a lo que se dedicó durante varios años.

Nueva faceta

Cassandra Sánchez estuvo en el ojo público hace unas semanas luego de que se casara con el cantante de cumbia Deyvis Orosco y es que la hija de Jessica Newton recibió todo tipo de comentarios debido a su apariencia física.

Pese a ello la empresaria no les dio importancia a estos comentarios y les contó a sus fans que se encuentra feliz por la oportunidad de enseñar como profesora en el colegio que la vio crecer.

Como se sabe Cassandra lleva años dedicándose al rubro del modelaje la cual también tiene la posibilidad de emplear la docencia.

Es así que Sánchez La Madrid sorprendió a los cibernautas al compartir algunas ‘stories’ en la que presumió su faceta como profesora de modelaje.

En los videos que compartió se pudo ver a la joven ingresando a su excolegio, donde y estudió y ahora enseñará a sus alumnos. «Vuelvo al cole como profe», expresó.

La esposa de Deyvis Orosco dictó sus clases en el centro educativo Franklin Delano Roosevelt, que se encuentra en el distrito de La Molina.

Asimismo, mediante su cuenta oficial de Instagram, reveló cómo le dicen sus estudiantes de cariño: «‘Miss Cassey'».

Finalmente, luego de ello, se mostró satisfecha por su primer día como ‘profe’. «De regreso a casa», añadió en su red social.

El acto de amor

Los recién casados, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez, llegaron al programa de La Chola Chabuca para contar algunos detalles sobre su relación como pareja. En un video que se hizo viral en internet, la esposa del cantante cuenta las razones por la cual él no deseaba casarse.

Cassandra va contando que cuando se conocieron y decidieron iniciar una relación amorosa. Deyvis Orosco fue muy honesto con ella y le dijo que no deseaba casarse en un futuro, explicando las razones.

«Cuando nos conocimos, me dijo: ‘Yo no me quiero casar. Mis padres fueron muy felices, mi casa siempre fue unida y el matrimonio nunca fue parte de eso’. Yo nunca había pensado en enamorarme tanto», comenta la empresaria.

Luego, comenta que no vio necesario formalizar legalmente para definir su relación: «El amor no se condiciona y dije bueno, si tengo el amor de mi vida al lado y sé que quiero pasar el resto de mi vida con él. No necesito un papel».

Al pasar de los años, Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco ya vivían juntos. Cuando un día el cantante de cumbia le comenta a la empresaria que quería conversar con ella. «Se acerco y me dijo: ‘La conversación que tuvimos algunas vez, ya no es’. Así pasó el tiempo y me pidió matrimonio»,cuenta.

«Ese es el acto de amor más grande que él ha hecho en toda su vida», termina contando la empresaria y actual esposa de Deyvis Orosco. Ambos muy felices y agarrados de la mano en el programa de La Chola Chabuca.