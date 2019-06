Castañeda dice que ‘Poly’ no fue a la reconstrucción de la ‘fiesta de terror’

La modelo Poly Ávila parece que decidió dar un paso atrás en su denuncia por la llamada ‘fiesta del terror’, luego que se iniciaron las investigaciones formales, ella decidió no asistir a la reconstrucción de los hechos en el lugar, hecho que no es bien visto por su ex, André Castañeda, quien fuera la persona que la rescató de este lugar.

“Lo único que supe fue lo que dijo Claudia (Meza), quien contó que en la reconstrucción de los hechos Poly le falló pese a que también fue citada. Si haces una denuncia y dices quiero que se esclarezca, estas convencida de lo que pasó y no vayas a la reconstrucción de los hechos es totalmente contraproducente a lo que estás diciendo, pero ya es tema de ella, ella denunció”, manifestó.

Según el ex chico reality, la argentina habría decidido tomar esta actitud al ver que su trabajo fue afectado. “Quien sabe (por qué no asistió), a lo mejor sintió que le cerraron puertas”, expresó.

André dijo que solo depende de Poly y la ex Miss Trujillo, Claudia Meza, que esta denuncia pueda llegar hasta el final. “Siento que los denunciantes no le siguieron el ritmo, uno pone una denuncia y tiene que estar detrás, ir, preguntar, molestar, presionar a las autoridades”, aseguró.

Finalmente, Castañeda dijo tener esperanza en que se pueda conocer la verdad sobre este caso. “Espero que salga la verdad. Yo no estuve en esta fiesta, pero si me interesa saber la verdad, de la verdad”, afirmó.(C. Quintanilla)