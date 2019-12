Cathy Sáenz a Rodrigo González: “ODIAS A LAS MUJERES”

La conductora Cathy Sáenz rompió en llanto en ‘Mujeres al mando’ y acusó a Rodrigo González de fomentar el odio contra ella y aseguró que lo va a denunciar por acosarla y maltarla. Ello, después de recibir duras críticas tras tener el bouquet de la esposa de Edison ‘Orejitas’ Flores, Ana Siucho.

“No puede ser que en los medios se haga noticia un insulto, humillación y vejación a una mujer, estamos hablando de misoginia (odio a la mujer) no solo conmigo, sino también con Tilsa Lozano, Korina Rivadeneira, Micheille Soifer, Karen Schwarz, Susan Umbert, todas somos mujeres. Tenemos que denunciarlo (a Rodrigo)”, dijo la ‘Mamacha’.

-¿Harás formalmente la denuncia?

Sí, hice un juicio y le gané. En ese juicio figuran reglas de conducta y no se están cumpliendo. No soy una improvisada, soy una profesional. Me he quedado mucho tiempo callada, el bullying y acoso está penado por la ley, es horrible levantarse en la mañana y bloquear tus redes porque la gente está haciéndote daño.

-¿‘Peluchín’ incita el odio contra ti?

Eso es un delito, es un maltrato y acoso sistemático. Como mujeres no podemos permitir que nos violenten, que vayan contra tu integridad física. Han amenazado con pegarme. Él es mi agresor, no solo de mí sino de varias mujeres.

SE BURLA DE PRESENTADORA

Rodrigo utilizó su Instagram para defenderse y le recordó a la productora que cuando formaba parte de ‘Esto es guerra’ nunca ayudó a Angie Arizaga. Incluso, mencionó aquella vez que su padre le escupió a una reportera.

“¡Ministra de la mujer! Revise mi caso, claro como en nuestro país no hay gente que merece atención de los medios con la ola de violencia, algunos ‘comunicadores’ usan sus tribunas cuando no saben lidiar con las criticas producto de sus bochornosos desenvolvimientos. ¿Ayudaste a Angie Arizaga o lucraste en tu reality? ¿Ayudaste a la reportera cuando tu papá la escupió? Fuera de acá. Y ser ‘chusco’ es ser falto de buen gusto, no es una ‘discriminación’. Pero claro que vas a entender tú que solo te miras el ombligo en tu afán de protagonismo. No representas a nadie más que a ti misma”, escribió.(A.Saavedra)