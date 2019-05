Cecilia Barraza: “Yahaira y Daniela deben juntarse”

La reconocida cantante criolla Cecilia Barraza se confesó con Karibeña donde habló de su nuevo espectáculo, su posible retiro de los escenarios y de lo que opina de las nuevas cantantes que están apareciendo en nuestro país como Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt.

-Cecilia hace poco sorprendió la noticia de tu posible retiro ¿Es cierto esto?

Ya no quiero seguir haciendo teatros, pero voy a seguir haciendo presentaciones personales y privados, pero los teatros ya no, es muy tenso.

-¿Hay algo que aún te gustaría hacer artísticamente?

Siento que tengo una deuda con Andrés Soto, tengo todas las canciones que él me dio como para hacer un disco. Luego que me retire de los teatros me daré el tiempo para grabar este disco y dejar como una última entrega al público.

-Si se concreta este retiro ¿Qué voces quedan para el criollismo?

Hay chicas que cantan muy bien, como Katherine Cuadros, Elizabeth Panchano y Pamela Abanto, en ellas tres veo un gran futuro.

-Igual falta más apoyo al criollismo…

Ahora salen más mujeres en la música criolla, pero igual es poco y es porque no apuestan por la música criolla. Ya no existe el apoyo que había cuando yo salía. En esa época estábamos en televisión, radio y en todos lados. Habían varios programas donde salir.

-Hablando de televisión, ¿has tenido oportunidad de ver los programas de canto?

Me gustan los programas concursos de aficionados, son buenos. También me gustan los programas de Gisela donde pude ver a chicas como Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt.

-¿Cuál de las dos te gusta más?

A mí me gusta mucho como canta Daniela, me gusta como canta mucho más que la otra niña, pero Yahaira tiene un swing y un movimiento que es mucho más sexy y eso jala más, eso Daniela no tiene.

¿Te gustaría un encuentro musical con alguna de ellas?

Lo bestial sería que se encuentren ellas en un mismo escenario. El lugar donde estén juntas cantando revienta. Además, es algo que se estila mucho en otros países y los grandes artistas lo hacen sin ningún celo ni nada.

-Por tu parte, ¿hay alguien con quien te gustaría juntarte en los escenarios?

Yo me he juntado con casi todas como Cecilia Bracamonte, Eva Ayllón, Bartola, Julie Freund, CeciliaBello, Tania Libertad, entre otras. Todas cantamos e hicimos un espectáculo genial.

Ahora estás presentando nuevamente un espectáculo…

Es la reposición de ‘Compartiendo con Cecilia Barraza’, que será el 24 y 25 de mayo en el auditorio del colegio Santa Úrsula.

Tendrás un invitado especial…

Estará mi hermano Miguelito Barraza, quien va a hacer sus chistes sanos porque es un colegio de monjas. Él va a recitar un poema que le escribió a mi mamá, que hace 2 meses falleció.