Cecilia Bedoya: “No dejen salir a niños y adolescentes a la calle”

Ante el incremento de contagios en 59% en adolescentes de 12 a 17 años, entre la primera y la segunda semana de enero, tal como lo señaló EsSalud, Cecilia Bedoya, vocera de esa institución, exhortó a los padres de familia a no dejar salir a sus hijos a la calle.

“Los niños y adolescentes están saliendo a las calles por sus vacaciones. Ellos quieren pasear y estar con sus amigos, pero la situación no es la mejor para poder desarrollar este tipo de actividades”, expresó en Exitosa Tv.

ES PELIGROSO

La especialista dijo que la temporada veraniega, las vacaciones escolares y las reuniones amicales son los factores que están contribuyendo para el aumento de casos en este sector de la población.

“Sé que es duro decirles que no deben salir, pero, lamentablemente, la situación no pinta bien y, si no ponemos todos de nuestra parte, esto podría agravarse aún más”, explicó.

JALÓN DE OREJAS

Bedoya invocó a los padres, así como a la población adolescente a entender la crisis sanitaria por la que atraviesa el Perú. En ese sentido, les pidió evitar las salidas y reuniones sociales.

“En la semana epidemiológica número uno, que va del 3 al 9 de enero de 2021, en el país se registraron 388 contagios en la población adolescente; sin embargo, en una forma muy preocupante hemos visto que en la semana dos, desde el 10 hasta el 16 de este mes, estos casos han subido a 617 adolescentes afectados. Por lo que se determinó un incremento porcentual del 59% de una semana a otra”, precisó.

INTERNAMIENTO

De otro lado, sostuvo que durante la primera ola la mayoría de infectados, entre 16 y 30 años, no presentó cuadros desarrollados de la enfermedad ni necesitó hospitalización.

Mientras, en la segunda ola, se ha apreciado que cada vez son más los jóvenes los que se contagian y desarrollan cuadros clínicos.

OXÍGENO Y CAMAS UCI

En algunos casos, puntualizó, estos pacientes requieren de oxígeno, hospitalización y una cama UCI. “

El virus ha duplicado su capacidad de transmisión. Una persona infectada ahora puede contagiar a una familia completa, ya nadie se salva”, finalizó.

“JÓVENES CADA VEZ HACEN CUADROS GRAVES”

Durante su presentación en la comisión de Salud del Congreso, la ministra Pilar Mazzetti sostuvo que lo habitual en toda la pandemia es que los adultos mayores presenten hasta ocho veces más riesgo de hacer cuadros graves, pero resaltó que a esa situación los jóvenes no escapan ahora. “Todavía no es un número impresionante como los otros, pero miren la tendencia de la gente joven. Esto es algo que ha sido notado por el Minsa, los gobiernos regionales y EsSalud. La tendencia es importante y a tener en cuenta”, manifestó.

