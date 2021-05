Cercado de Lima: Pareja es captada paseando a su perrito en coche para bebé

Compartir Facebook

Un hilarante caso se volvió viral en redes sociales luego de que una pareja sacara a pasear a su pequeño cachorro en un coche para bebés.

Esta curiosa escena compartida en TikTok deja el descubierto cómo una pareja engríe a su peludito en el comienzo del invierno. Según se aprecia en el clip, el can permaneció sentado en su coche y se mostró tranquilo. Además, llevaba puesto una chompita abrigadora.

Las imágenes compartidas refiere a la cuenta del conductor de televisión @steveromeroalv en TikTok. “Está peludo el bebé”, se lee en la descripción.

Joven de 18 años mató a su mejor amigo tras descubrir fotos abusando de su hermanito

Dicen que la familia es lo más sagrado y al parecer este joven lo entendió de esta manera. Al descubrir fotos que tenía su mejor amigo abusando de su hermanito, se llenó de ira y terminó cortándole el cuello.

Nos referimos a Roberto Ramírez Caycho de 18 años, quien la escena le habría hecho perder los estribos, por lo que buscó a su amigo y terminó propinándole cortes en el cuello causándole la muerte.

Según se precisó, Kevin Corro (28) estaba desaparecido desde diciembre de 2020 y el joven reconoció que lo mató y desapareció el cuerpo con ayuda de sus familiares y amigos.

“Yo le pido que me preste su celular y en su galería encuentro un video haciéndole tocamientos indebidos a mi hermano de 15 años”, dijo el joven. “Le tuve mucha cólera y le pedí plata para que no le tocara, pero antes de eso lo amarré a una silla con cadena y soga para que no se pudiera mover”, agregó.

El abusador de 28 años había bebido licor en el cuarto de su homicida. Todo ocurrió cuando despertaron y descubrió los tocamientos indebidos a su hermano menor de edad. “Lo llevé al cerro con ropa”, continuó.

