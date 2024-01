¡Cerrando ciclos! Melissa Paredes sorprende con ‘arreglitos’ tras ruptura con Anthony Aranda

La actriz Melissa Paredes después de su ruptura amorosa con Anthony Aranda decidió cambiar su look y está dando de qué hablar. La actriz, ahora soltera, se soltó el pelo y se animó a unos cuantos retoques para brillar más que nunca.

Melissa Paredes se hizo arreglitos tras su separación con Anthony Aranda

El anuncio de la soltería de Melissa Paredes llegó el 19 de enero. Aparentemente, para enfrentar este nuevo capítulo de su vida, Melissa se puso en manos del famoso doctor Fong. ¿El resultado? Un rejuvenecimiento total. La guapa actriz se aventuró con una armonización facial usando ácido hialurónico y toxina botulínica.

¿Qué fue lo que hizo exactamente? Melissa compartió un video en su Instagram para mostrarnos los detalles. Le dieron una manita de gato a sus labios, frente y barbilla. Y vaya que los resultados son asombrosos.

La gente en las redes no tardó en elogiarla, aunque algunos le dijeron que tuviera cuidado de no pasarse con tantos ‘arreglitos’. Pero ya saben, cada quien con su estilo.

¿Qué hizo Melissa luego de anunciar su ruptura?

Y eso no es todo, porque Melissa no se quedó llorando en casa. ¡Para nada! La chica decidió no perder tiempo y en menos de 24 horas después de anunciar su ruptura, se fue a gozar de la playa con sus amigas.

La actriz compartió en Instagram un video donde la vemos celebrando con sus amigas al ritmo de Karol G, demostrando que está disfrutando al máximo de su soltería.»Qué chimba de vida, estoy viviendo la life que quería».

Y vaya que luce espectacular con su bikini rojo. Melissa quiere vivir la vida a su manera y nos está dando un show de empoderamiento. Donde se le ve feliz compartiendo este momento con gente cercana a ella.

Entonces, aquí lo tienen. Melissa Paredes no se quedó de brazos cruzados y nos regaló un cambio de look que está dando qué hablar. Unas vueltas por un centro estético y una escapada a la playa, así es como nuestra actriz favorita enfrenta la soltería. ¿Qué será lo próximo en su vida? Estaremos al pendiente para contarles todos los detalles.