¡Cerrando ciclos! Yidda Eslava sorprende con radical decisión luego de terminar su relación con Julián Zucchi (FOTO)

¡A mal tiempo…! Hace unos días, Yidda Eslava y Julián Zucchi sorprendieron al anunciar el término de su relación mediante un video en redes sociales. Esta decisión causó gran pesar en los seguidores de la parejita, así como en diversos personajes de la farándula, quienes lo expresaron también en redes. Sin embargo, Yidda Eslava al parecer dio vuelta a la página rápidamente y sorprendió hace unas horas con una radical decisión.

Yidda Eslava sorprende a sus seguidores

Según diversos estudios de especialistas, es común luego del término de una relación que la pareja involucrada realice cambios en su vida. A esta etapa, coloquialmente, se le llama “cerrar ciclos” y al parecer este es el caso de Yidda Eslava.

En las últimas horas, a la exintegrante de Combate se le ha visto muy activa en redes sociales y es en su cuenta de Instagram donde dejó notar un gran cambio. Mediante una historia en la mencionada red social, Yidda Eslava causó revuelo con una radical decisión, ya que entrará al gimnasio con un objetivo: llegar a su peso ideal.

“¿Se unen al reto de llegar a nuestro peso ideal?”, preguntó, dando tres alternativas. “A) Sí, vamos con fuerza; B) Ayy, me va a costar, no sé si”; C) Yo necesito subir de peso”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que aseguró ponerse en modo “bichota” y reveló que, a la fecha, ya bajó hasta 5 kilos y se encuentra muy cerca de su peso ideal.

“¿El típico cliché de la mujer que se separa? 5 kilos menos, lo hago por mí, pero les aviso que me pondré en modo bichota, mamasota”, aseguró Yidda Eslava.

Este anuncio desató una serie de comentarios en redes sociales, donde diversos usuarios le mostraron su apoyo. Incluso muchas aseguraron sentirse identificadas con su proceso, ya que también ha hecho de todo para “cerrar ciclos”.

“Yidda nos representa”, “más buena, más dura, más level”, “momento fitness”, “yo también pasé por lo mismo”, “ahora te lloverán más los pretendientes”, se pudo leer en las redes sociales.

Al parecer, Yidda Eslava habría tomado la radical decisión de someterse a una estricta dieta y a la par, hacer ejercicios para lucir una figura de infarto en su nueva etapa como soltera.

¿Por qué se separaron?

El video donde comunicaban su separación causó gran conmoción en redes sociales. Tanto Yidda Eslava como Julián Zucchi señalaron que priorizaron siempre a su familia y, pese a estar separados, mantendrán el respeto y cordialidad por los hijos que tienen.

“(…) justamente valoramos principalmente la de padres, lo mejor que nos pudo pasar, es tener a nuestros hijos, los cuales amamos y respetamos por sobre todas las cosas. Cuando los planeamos, siempre nos juramos que íbamos a criarlos en un ambiente saludable. Por ello y cumpliendo nuestra palabra, hemos decidido separarnos por el bien de nuestra familia”, se lee en el post que acompañó al video.

Asimismo, Yidda Eslava y Julián Zucchi resaltaron la admiración y cariño que sienten el uno por el otro. Por ello, diferenciándose de otras parejas de “Chollywood”, señalaron que velaran por el bienestar de sus hijos.

“Familia que seguiremos siendo hasta el fin de nuestros días, compartiendo momentos sin restricciones de ningún lado. Ambos nos admiramos como padres y sabemos lo importante que es nuestra presencia en la crianza y el crecimiento de nuestros hijos”, agregaron.